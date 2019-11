Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaufrausch oder Kaufstopp?

Der aus den USA stammende Black Friday findet jedes Jahr am Tag nach Thanksgiving statt. Inzwischen gibt es nicht mehr nur den Black Friday – der Internet-Riese Amazon ruft zum Beispiel zur Black Friday Woche auf und wirbt bis zum Freitag bereits sieben Tage lang mit vielen Angeboten.

Der kanadische Künstler Ted Dave hat den Buy Nothing Day 1992 ins Leben gerufen. Ursprünglich fällt dieser Aktionstag auf den Black Friday. In Europa findet er am Tag danach statt.