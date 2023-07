Brandeinsatz in Hoppecke: Feuerwehr findet nur Staub

Hoppecke. Was zunächst wie ein Rauch aussah, entpuppte sich als Staub. Die Feuerwehr musste eine Vertäfelung aufschneiden, um die Ursache zu klären.

Zu einem Feuerwehreinsatz in der Metallhütte Hoppecke kam es am Freitagmorgen in der Bontkirchener Straße 1. Gegen 10.33 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einem Gebäude zu einer unklaren Rauchentwicklung bis ins zweite Obergeschoss gekommen sein soll.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Am Ende handelte es sich aber vermutlich um einen Fehlalarm, so Feuerwehrsprecher Marcus Bange: „Hinter einer Vertäfelung an einem Gebäude hat es gestaubt, sodass der Eindruck entstanden sein könnte, es würde rauchen. Wir haben das aufgeflext und dann erst gar nicht mit den Löscharbeiten begonnen“, so Bange. Mittlerweile sind die beteiligten Löschzüge aus Hoppecke und Brilon auch wieder zurückgekehrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon