Kein Nachfolger gefunden: Zukunft von Prima Brilon ungewiss

Brilon. Christian Leiße hört als Vorsitzender von Prima Brilon auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Das kann Folgen für die Stadt haben.

Die Zukunft von Prima Brilon ist ungewiss – noch. In der Mitgliederversammlung von Montag hat sich Christian Leiße, Gewerbevereinsvorsitzender, wie schon in der WP angekündigt, nicht wieder zur Wahl des Vorsitzenden des Fachausschusses Prima Brilon gestellt. Ein Nachfolger ist bisher nicht gefunden worden.

21 Jahre lang hat Christian Leiße den Vorsitz von Prima Brilon übernommen

Der Damen- und Herrenausstatter Christian Leiße hatte 21 Jahre lang den Vorsitz von Prima Brilon inne. Damit hat er zahlreiche Aufgaben ehrenamtlich erfüllt, nicht zuletzt die Organisation von Veranstaltungen wie „Brilon blüht auf“, dem Hollandmarkt oder „Brilon bei Nacht“. Mit dem Fachausschuss zusammen hat er zahlreiche Ideen für den Einzelhandel in Brilon umgesetzt. Nun will er kürzertreten und sich auf den Vorsitz des Gewerbevereins konzentrieren. Mit „Dank und Anerkennung“, verabschiedet sich Prima Brilon von ihm. In einem Posting heißt es: „21 Jahre gehörte Christian dem Fachauschuss an und hat viele prägende Veranstaltungen organisiert. In der Laudatio hieß es „der Erfolg der Einkaufsstadt Brilon trägt seine Handschrift“.

Zukunft des Fachausschusses ungewiss

Allerdings gibt Prima Brilon ebenfalls bekannt, dass die Zukunft des für Brilon wichtigen Fachausschusses mit all seinen stadtprägenden Aufgaben noch ungewiss sei: „Leider konnte der Vorstand nicht vollumfänglich besetzt werden und der Fachausschuss steht vor einer Neuorientierung.“ Christian Leiße bestätigt dies auf Nachfrage der Westfalenpost und erklärt, was das zu bedeuten hat: „In der nächsten Zeit werden Gespräche geführt, wie die Zukunft von Prima Brilon aussehen kann. Einige Mitglieder haben schon ihre Kooperationsbereitschaft signalisiert.“ Mehr kann er zu diesem Zeitpunkt nicht dazu sagen. Wie es weitergeht bleibt abzuwarten.

Im Dachverband wurde Daniel Danch als Nachfolger für Kassierer Bernhard Hohmann einstimmig gewählt. Auch Bernhard Hohmann hat über 20 Jahre ehrenamtlich dem Vorstand angehört und wurde mit großem Dank verabschiedet.

