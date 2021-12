Kein Winter-Wonderland in Winterberg, aber Skifahren möglich

Winterberg. Wintersport-Wochenende in Winterberg: Für Skifahrer gibt es hier alle Infos über das Wetter, geöffnete Lifte und geltende Corona-Regeln.

Es bleibt winterlich. Und wer will, kann auch an diesem Wochenende die Bretter unterschnallen. Ob es aber ein richtiges Winter-Wonderland-Wochenende gibt, ist eher unwahrscheinlich. „Donnerstag schneit es und in der Nacht zu Freitag wird es so kalt, dass vermutlich weiterer Schnee produziert werden kann“, sagt Julian Pape vom Wetterportal Sauerland. Der Freitag bleibt kalt und trocken. In der Nacht zu Samstag gibt es einiges an Schnee, danach soll es aber auch in den Höhenlagen vorübergehend milder werden, bevor es Sonntag wieder kälter wird und weitere Flocken tanzen. Ein Auf und Ab also.

Keine Menschenmassen in Winterberg – 2G-Regeln im Skigebiet

Auf zwei Pisten - das sind die Lifte „Rauher Busch“ und „Poppenberg“ - soll weiterhin Skifahren möglich sein. Die beiden Anlagen waren vergangene Woche die ersten, die in Betrieb gegangen waren. Das erste Wochenende war aber ruhig und reibungslos verlaufen. Keine Autoschlangen, keine Menschenmassen. Im gesamten Skipisten-Gebiet galt 2G - das wurde auch kontrolliert - und die meisten Wintersportler nahmen das auch ohne Murren hin. Das befürchtete Chaos aus dem Jahreswechsel 2020/2021 war ausgeblieben. Wäre jetzt Jahreswechsel bei diesen Witterungsbedingungen, sähe es vermutlich anders aus. Für gespurte Loipen hat es allerdings noch nicht gereicht. „Da fehlen nach wie vor zehn bis fünfzehn Zentimeter“, sagt Julian Pape.

Lesen Sie auch zu dem Thema:

Auto-Drifter-Szene macht Winterberg unsicher

Einzige negative Begleiterscheinung des Winters: Am vergangenen Wochenende machte die Auto-Drifter-Szene Winterberg unsicher. Vor allem im Bereich von Großraumparkplätzen waren in der Nacht zum Sonntag viele Adrenalin-Junkies unterwegs. Zu Spitzenzeiten sollen dort 200 bis 300 Autos gewesen sein. Die Polizei ahndete mehrere Ordnungswidrigkeiten. Ein Autofahrer musste aus einer Böschung gezogen werden. Außerdem wurde u.a. eine Wiese beschädigt. Der Pressesprecher der Polizei des Hochsauerlandkreises, Sebastian Held, appelliert an die Drifter: „Lassen Sie das sein! Sie bringen sich und andere in Gefahr.“ Er machte deutlich, dass die Polizei auf mögliche Driftertreffen ein Auge habe. „Wir sind da im engen Austausch mit der Stadt Winterberg“, sagt Held.

Winterstart in Winterberg Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg Pünktlich zum ersten Advent hat der Winter 2021-2022 Einzug in den Höhenlagen des Sauerlandes rund um Winterberg, Hallenberg und Medebach gehalten. Im Skiliftkarussell Winterberg startete zudem die Wintersportsaison auf zunächst zwei Pisten unter Einhaltung der 2G-Regeln Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Winterstart in Winterberg In Winterberg ist der Winter eingekehrt. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Foto: Rita Maurer

Europacup Bob an der Winterberger Kappe

Wie wäre es statt Driften mit einem Besuch auf der Bob- und Rodelbahn? Vom 3. bis 5. Dezember steigt dort der Europacup Bob an der Winterberger Kappe. Auf dem dreitägigen Programm stehen die Wettkämpfe Monobob der Frauen (World Series), Zweierbob Frauen und Männer sowie der Viererbob Männer. Sportlerinnen und Sportler aus 20 Nationen haben sich angemeldet: 28 Zweierbobs Männer und elf Zweierbobs Frauen, 20 Viererbobs (Männer) sowie elf Monobobs der Frauen gehen voraussichtlich an den Start.

Bei gutem Wetter weitere Lift-Öffnungen in Winterberg

Das Skiliftkarussell Winterberg hat 29 Lifte und umfasst 27,5 Kilometer an Pisten. Derzeit sind mit Poppenberg und Rauher Busch zwei Lifte geöffnet. Wenn das Wetter mitspielt sollen in den nächsten Tagen noch mehr Lifte und Pisten geöffnet werden. Bis mindestens März soll die Saison laufen.

Im gesamten Skigebiet gilt ebenso wie in der Gastronomie die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene sind zugelassen. Rund um die Skilifte gibt es Kontrollen.

Das Ticket-Kontingent ist wegen Corona reduziert. Am besten online reservieren unter skiliftkarussell.de. Infos zu den in der Stadt geltende Corona-Regeln finden Sie unter winterberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon