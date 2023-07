Keine Spur von Hochsommer: Sauerländer Wetter bleibt mild

Brilon. Das Tiefdruckgebiet über England sorgt für eine wechselhafte Wetterlage im Sauerland. Mal scheint die Sonne, mal ziehen Wolken auf und bringen Regen mit sich.

Eine neuerliche Hitzewelle ist im Sauerland vorerst nicht zu erwarten. Die Temperaturen erreichen in der Spitze maximal bis zu 25 Grad und gehen in Richtung Wochenanfang wieder leicht zurück. Dazu nimmt die Wahrscheinlichkeit von einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern von Tag zu Tag zu.

Das Wetter auf dem Berg

Temperaturen um 20 Grad am Tag und um 12 Grad in den Nächten. Dies sind im Mittel der vergangenen 30 Jahre recht normale Temperaturen für einen Julitag rund um Winterberg und so wird es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Die Hitze über Südeuropa, welche hier zuletzt teils mehr als 40 Grad gebracht hat, erreicht uns bei weitem nicht. Doch auch die kühle Luftmasse im Norden bleibt erst einmal vor unseren Toren stehen. So gehen wir von Freitag bis Sonntag von einem Mix aus sonnigen Phasen, dichteren Wolkenfeldern und einigen Regenschauern aus. Die größte Wahrscheinlichkeit für diese Schauer ergibt sich immer an den Nachmittagen oder am Abend. Demgegenüber stehen meist recht freundliche Frühstunden. Die Temperaturen steigen von Werten um 12 Grad zu Sonnenaufgang allmählich auf etwa 18 bis 21 Grad an den Nachmittagen an. Innerhalb eines kräftigen Schauers kann es auch mal kühler sein. Zum Montag dreht der Wind mehr von Südwest auf West und damit wird die Luftmassen kühler. Zudem legt der Wind zu und die meist 16 bis 18 Grad fühlen sich noch ein wenig frischer an. Der Mix aus Sonne, Wolken und einigen Schauern bleibt aber unverändert.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ein bunter Mix aus so ziemlich allem erwartet uns in den kommenden Tagen beim Sauerländer Wetter. Mit einer westlichen Luftströmung wird nur mäßig warme Luft auch in die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg gelenkt. Insgesamt bewegen wir uns damit aber im Normalbereich für diese Jahreszeit. Was man immer wieder vergißt ist, dass Hitze mit mehr als 30 Grad für unsere Verhältnisse eine absolute Seltenheit ist. So werden wir in den kommenden Tagen zwar weit weg von dieser Hitzemarke sein. Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad ist es aber auch alles andere als kalt. So starten wir mit einem leicht wechselhaften Freitag, welcher neben freundlichen Phasen auch dichtere Wolkenfelder und etwas Regen bringt, ins Wochenende. Die Temperaturen bleiben rund um den Medebacher Schlossberg unter 20 Grad, ansonsten steigen sie etwas darüber. Ganz ähnlich geht es auch am Wochenende weiter. So bekommen wir eben den bunten Mix aus Sonne, Wolken und ein bisschen Regen bei rund 19 bis 24, vielleicht auf 25 Grad. Die Nächte bleiben mit meist über 10 Grad vergleichsweise mild. Zum Montag wird es windiger und die Temperaturen treten ganz allmählich den Rückzug an.

Das Wetter für den Nordkreis

Schon seit Anfang des Monats dreht sich über den Britischen Inseln ein Tiefdruckgebiet und veränderte seine Position nur wenig. Für unser Wetter hat aber schon eine geringfügige Änderung große Auswirkungen. So hatten wir es in der ersten Monatshälfte mit einer Tiefposition etwas westlich von Irland zu tun und wir lagen auf der Vorderseite mit teils richtig heißer Luft. Mittlerweile liegt das Tief genau über England und wir liegen mal im direkten Einflussbereich mit einigen Schauern, mal aber auch noch in recht warmer Luft. Bis zum Sonntag ändert sich an der Lage des Tiefs wenig und so müssen wir weiterhin mit dem Mix aus Sonne, Wolken und einigen Schauern Vorlieb nehmen. Dabei kann nie genau gesagt werden, wann denn die Schauer auftreten. Sicher ist nur, dass sie aufgrund der Zugbahn von West nach Ost mehr den westlichen Bereich von Brilon und Olsberg treffen. Je weiter sie nach Osten vorankommen, desto schwächer werden sie. Auf der Gegenseite nehmen die freundlichen Phasen nahe der Stadtgrenze zu Marsberg eher zu. Die Temperaturen können in diesen Perioden auch mal nahe 25 Grad erreichen, ansonsten schwanken sie meist um 20 Grad oder bleiben knapp darunter. Zum Montag legt der westliche Wind zu und das Tief bei England rückt weiter in unsere Richtung vor.

Trend: Die kommende Woche wird wohl nichts für Liebhaber von Sommer, Sonne und Hitze. Vielmehr erwartet uns ein eher kühler Mix aus Regenschauern, Sonne und viel Wind. Die Temperaturen bleiben meist bei 20 Grad hängen, auf den Bergen sind es kaum mehr als 15 Grad. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

