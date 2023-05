Feuerwehr Kinder zündeln in einer Hallenberger Scheune

Hallenberg. Ein Spiel mit dem Feuer hatte in Hallenberg ein böses Ende. Kinder setzten drei Strohballen in Brand. Auch die Polizei musste ausrücken.

Das ging gehörig schief: Mehrere Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren wollten am frühen Montagabend, 16. Mai, gegen 17.30 Uhr offenbar einmal ausprobieren, was passiert, wenn man drei Strohballen in einer Hallenberger Scheune anzündet.

Völlig vom brennenden Ergebnis überrascht, alarmierten die Kinder eigenhändig die Feuerwehr, die den Brand innerhalb von 90 Minuten unter Kontrolle bringen konnte, wie Stadtbrandinspektor Michael Gamm mitteilt.

Kein großer Sachschaden

Da es sich um Brandstiftung handelte, wurde auch die Polizei informiert, die die aus Hallenberg stammenden Kinder wieder in die Obhut ihrer Eltern zurückbrachte, berichtet Polizeisprecher Michael Schemme. Laut Auskunft der Polizei sei kein großer Sachschaden entstanden.

