Kinderkarneval im Sauerland: Neun bunte Partys für Familien

Hochsauerlandkreis Für Kinder gibt es rund um Brilon, Marsberg, Winterberg und Olsberg tolle Kostümpartys. Eine Übersicht über Kinderkarneval im HSK.

Karneval steht vor der Tür und insbesondere Kinder lieben es, in bunten Kostümen zu beliebten Karnevals-Hits herumzutoben. Die WP-Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen für Kinder getroffen, die rund um Brilon, Olsberg, Marsberg und Winterberg stattfinden.

Kinderkarneval in Thülen

Am Samstag, 3. Februar, wird auch in Thülen wieder Kinderkarneval gefeiert. Los geht es um 14.30 Uhr mit dem gemeinsamen Umzug ab dem Dorfgemeinschaftshaus Richtung Schützenhalle (bei Regen findet das Treffen direkt in der Schützenhalle statt). Zum Programm gehören Sketche, Tänze und Musik vom Musikverein Thülen. Das Bruchteam sorgt für Snacks und auch ein Kuchenbuffet wird aufgebaut. Präsentiert wird die große Karnevalsparty natürlich vom Kinderprinzenpaar Tim I. und Pia I.

Mehr zum Thema Karneval:

Kinderkarneval in Medebach

Kinder ab der 1. Schulklasse können in Medebach am Sonntag, 4. Februar, im Kolpinghaus Karneval feiern. Kostüme sind obligatorisch, dazu gibt es ab 15.01. Uhr Live-Musik von „Moskito Live“. Organisiert wird das von der Kolpingjugend Medebach.

Kinderkarneval in Altenbüren

Am Tag vor Rosenmontag, 19. Februar, laden auch die Altenbürener Kinder das ganze Dorf nebst Umgebung zum Kinderkarneval ein. „Das Prinzenpaar Janne I. und Lu I. freut sich schon zusammen mit über 80 weiteren aktiven Kindern auf zahlreichen Besuch“, heißt es in der Ankündigung. Das Programm beginnt um 14.11 Uhr, der Einlass ist ab 13 Uhr. Traditionell wird an diesem Tag “zu späterer Stunde” auch das Prinzenpaar der kommenden Session proklamiert. Daher ist nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch Spannung pur an diesem Tag vorprogrammiert.

Kinderkarneval in Madfeld

Unter dem Motto „Phantastische Planeten“ wird in Madfeld Kinderkarneval gefeiert. Los geht es am Sonntag, 4. Februar, ab 14 Uhr in der Schützenhalle Madfeld. Spiele ohne Ende versprechen die Veranstalter - und frische Waffeln, Mantaplatten und Chicken Nuggets.

Kinderkarneval in Olsberg

Die Närrische Olsberger Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß 2005 lädt am Montag, 12. Februar, um 15 Uhr zum Kinderkarneval. Zu dem Angebot heißt es: „Unter unserem neuen Kinderprinzen Mats I. (Köstermenke) wird den kleinen oder kleingebliebenen Karnevalsfreunden ein buntes und kindgerechtes Programm geboten.“

Kinderkarneval in Bigge

Der Bigger Kinderkarneval in der Schützenhalle Bigge beginnt um 14.11 Uhr am Sonntag, 11. Februar. Zum Programm gehören, laut Kolpingsfamilie und kfd Bigge die Kinderprinzenproklamation, Tänze, Sketche und buntes Programm. Es soll sogar einen kleinen Kostümwettbewerb geben sowie Karnevals-Mitmachmusik. Eintritt ist frei.

Kinderkarneval in Giershagen

Das Prinzenpaar Jonah I. und Hannah I. laden zum Kinderkarneval in Giershagen am Sonntag, 28. Januar, um 14.31 Uhr in die Schützenhalle Giershagen. Geplant sind ein buntes Programm und die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares.

Kinderkarneval in Obermarsberg

Sonntag, 21. Januar, wird in der Schützenhalle Obermarsberg Kinderkarneval gefeiert. Veranstalter ist die Kolpingsfamilie Obermarsberg.

Kinderkarneval in Grönebach

Zum Spiel- und Bastelnachmittag lädt der Karnevalsverein Grönebach am Sonntag, 28. Januar, um 15.11 Uhr ein. Treffpunkt ist im Freizeithaus Saure Wiese.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon