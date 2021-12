Kindertherapeutin über Corona-Angst von Mädchen und Jungen

Lena Krüger ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Siedlinghausen.

Winterberg. Lena Krüger arbeitet als Kinderpsychotherapeutin in Winterberg. Die Lage vieler Heranwachsender sei dramatisch, sagt sie. Dabei hat sie einen Rat

Hier in Siedlinghausen hat Lena Krüger eine Oase der Ruhe geschaffen. Zwei gemütliche Sessel und ein Sofa stehen im Warteraum der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Im Hintergrund läuft Entspannungsmusik. Es duftet nach Limonengras. „Düfte machen gute Laune“, sagt Krüger und bittet in ein weiteres Zimmer, wo sie ihre junge Patienten behandelt.

Lesen Sie auch:Holland-Lockdown - Was Winterberg jetzt hart treffen würde

Es ist gerade gar nicht so leicht, einen Termin bei der 37-Jährigen zu bekommen. Seit Corona das bestimmende Thema ist, kann sie sich vor Anfragen kaum retten. Immer mehr Kinder und Jugendliche würden unter den harten Corona-Bestimmungen leiden. Die Lage sei oft dramatisch. Besonders die Lockdowns hätten vielen Jugendlichen zugesetzt, berichtet sie. Die Leiden seien unterschiedlich und belaste diese schwer. Die Liste sein lang. Von Angststörungen über Zwangsverhalten bis hin zu Essstörungen und depressiven Symptomen wie Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwächen sei alles dabei, sagt Krüger. Besonders bei psychisch vorbelasteten Kindern und Jugendliche wirke die Corona-Pandemie dabei wie ein Verstärker.

Der Druck auf die Jugendlichen ist enorm

Der Druck, der auf vielen Jugendlichen, laste sei enorm. Sie müssten in der Schule Leistung bringen und dürften sich dann nicht mit ihren Freunden treffen, was aber besonders während der Pubertät sehr wichtig sei, sagt Krüger. Hinzu komme, dass vielen jüngeren Jugendlichen das selbstorganisierte Lernen zu Hause nicht einfach falle. Zumal dies ja auch eigentlich so früh noch nicht vorgesehen sei. „Kinder und Jugendliche sind wie Spiegel für die eigenen Eltern“, sagt Krüger. Auch kleinere Kinder würden spüren, wenn die Eltern Angst vor einer Corona-Erkrankung oder anderen existenzielle Sorgen hätten.

Auch Kinder können eine Depression entwickeln. Trotzdem bezeichnet Lena Krüger Kinder als „kleine Überlebenskünstler“. Foto: dpa

Dagegen müsse man sich vor allem bei kleineren Kindern ohne Vorbelastungen weniger Sorgen machen. Kinder seien sehr anpassungsfähige und „kleine Überlebenskünstler“, sagt Krüger. Für diese sei vieles zur Gewohnheit geworden. Beispielsweise das Tragen von Masken oder das Abstandhalten, sei für viele Kinder kein Problem. Das müsste von den eigenen Eltern auch vorgelebt werden, so die Kinderpsychotherapeutin „Wenn Eltern zuhause Corona-Maßnahmen kritisieren, bringen sie ihr Kind in einen Loyalitätskonflikt“, sagt Krüger. Das bedeute dann Stress in Schule, da sich dann das Kind beispielsweise weigere, eine Maske zu tragen.

Corona-Tests machen vielen Angst

Außerdem hätten einige Kinder und Jugendliche bei den regelmäßigen Testungen in der Schule Angst ein Corona-positives Testergebnis zu erhalten und somit ausgeschlossen und in Quarantäne geschickt zu werden. Das bedeute dann wieder Trennung von den Freunden und Isolation.

Lesen Sie auch:Brilon: Neue Tankstelle - Kommt es zum Benzin-Preiskampf?

Krüger habe beispielsweise auch eine Jugendliche bei sich in der Praxis gehabt, deren Eltern aus Angst vor Ansteckung sich stark von der Außenwelt zurückgezogen hätten. Die Heranwachsende habe unter Schlafstörungen gelitten. „Ich will doch einfach nur meine Freunde sehen“, hatte sie gefleht. Krüger rät deshalb unbedingt soziale Kontakte unter Einhaltung der Corona-Regeln so gut es geht aufrecht zu erhalten, auch wenn sich die Situation wieder zuspitzen sollte. Es könnten bei Kindern beispielsweise feste Spielpartner sein, sodass die Beschränkung auf weniger Haushalte und nach dem aktuell geltenden Corona-Vorgaben gesichert sei. Oder der Jugendlichen ein Spaziergang mit der besten Freundin.

Besonders für Jugendliche in der Pubertät sei es wichtig, außerhalb der Familie wichtige soziale Kontakte zu generieren. Denn Sozialkontakte seien enorm wichtig für die Identitätsentwicklung und um herauszufinden, wer man denn eigentlich sein wolle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon