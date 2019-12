Winterberg/Arnsberg. Am Landgericht Arnsberg erklärt die vorsitzende Richterin, dass sie nicht als Zeugin aussagen wird, um eine andere Aussage zu bestätigen.

Kindstod in Winterberg: Richterin wird nicht zur Zeugin

Der Beschluss von Richterin Dorina Henkel am Landgericht Arnsberg kam wenig überraschend. Sie wird nicht als Zeugin aussagen. Genau das hatte Rechtsanwalt Stephan Lucas angeregt, um einen Zeugen der Falschaussage zu überführen.

Es war ein kleiner Nebenschauplatz im Berufungsverfahren gegen eine Mitarbeiterin des HSK-Jugendamtes. Im Mai 2017 war die junge Frau zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen verurteilt worden. Sie soll mitverantwortlich für den Tod eines zweijährigen Jungen sein, der an den Folgen einer Unterernährung gestorben ist.

Staatsanwaltschaft und Angeklagte gingen in Berufung

Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung, weil sie das Urteil für zu milde erachtete. Sie hatte neun Monate auf Bewährung gefordert. Die Angeklagte legte ebenfalls Berufung ein; sie will eine vollständige Rehabilitation und einen Freispruch erwirken.

Am vorangegangenen Verhandlungstag hatte der Vater des Jungen ausgesagt, der gleichzeitig Nebenkläger in dem Verfahren ist. Rechtsanwalt Lucas, der die Mutter des Toten als Nebenklägerin vertritt, war der Meinung, dass der Vater vor Gericht die Unwahrheit gesagt habe. Im Strafverfahren habe er noch behaupte, dass sein Sohn den Eindruck machte, als würde er zerbrechen.. Daran habe er sich zuletzt nicht erinnern können und sagte lediglich aus, dass sein Sohn damals zierlich gewirkt habe. Richterin Henkel sah keinen Grund darin sich so detailliert mit der vorherigen Aussagen zu beschäftigen.

Angeklagte möchte in ihren Job zurück

Im Verfahrensverlauf machte die angeklagte Sozialarbeiterin außerdem nähere Angaben zu ihrer Person. Bisher äußerte sie sich lediglich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Sie gab an, dass sie seit den Vorwürfen in der Eingliederungshilfe arbeite. Sie soll Menschen mit einer Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen helfen, die Folgen ihrer Behinderung zu mildern und sich in die Gesellschaft einzugliedern.

Zuvor arbeitete sie noch im Allgemeinen Sozialen Dienst. „Das machte mir viel Spaß und ich möchte gerne wieder dorthin zurück“, sagte sie vor dem Landgericht aus. Die Tätigkeit führte sie damals in Winterberg aus. Ob sie nach mittlerweile vier Jahren wieder in ihr altes Umfeld zurückkehren kann, klärt sich ihren Angaben nach aber erst, wenn das Verfahren beendet ist.

Plädoyers und Urteil im Januar in Arnsberg

Dieses Ende ist für den 7. Januar 2020 geplant. Dann gibt es nicht nur die Plädoyers zu hören, sondern auch das Urteil soll gefällt werden, sofern keine neuen Anträge gestellt werden. „Das wird eine lange Beratung, weil es sich hier nicht um einen alltäglichen Fall handelt“, sagte Richterin Henkel. Rechtsanwalt Lucas ließ durchblicken, dass seine Mandantin eventuell eine Revision in Betracht ziehen könnte.