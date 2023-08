Kira, Kito und Kiano: Drei Katzen mit viel Herz

Brilon. Kito und Kiano sind zwei verspielte Kater, die gerne mit ihrer Mutter Kira herumtollen. Wer möchte ihnen ein gemütliches Heim bieten?

Mama Kira ist als hochtragende Fundkatze zu uns ins Tierheim gekommen, so haben Kito und Kiano bei uns das Licht der Welt erblickt. Kito und Kiano sind zwei super neugierige und aufgeweckte Kater, die für ihr Leben gern herumtoben und spielen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Selbst Mama Kira gesellt sich teilweise bei den Spieleinheiten dazu. Kira ist eine sehr fürsorgliche Mutter, die einen großen Beschützerinstinkt hat. Kito und Kiano sind gegenüber Menschen sehr aufgeschlossen. Sobald man den Raum betritt, laufen sie direkt auf einen zu und schnüffeln. Aktuell sind sie in dem Alter, in dem sie Spielen interessanter als Kuscheln finden. Katzenmama Kira ist gerade in Bezug auf ihre Kitten gegenüber Menschen sehr defensiv, um ihre Kinder zu beschützen. Wir nehmen an, dass dieses Verhalten aber nachlassen wird, sobald die Kitten etwas größer sind.

Verstehen sich blendend mit anderen Katzen

Vor der Geburt hat Kira sehr anhängliches und schmusebedürftiges Verhalten gegenüber Menschen gezeigt. Es ist anzunehmen, dass dieses Verhalten zurückkommen wird, sobald ihre Kinder keine Kitten mehr sind. Mit anderen Katzen sind die drei verträglich. Derzeit sitzen sie mit einem anderen Wurf Katzen in einem Raum und verstehen sich blendend. Im neuen Zuhause brauchen Kito und Kiano zwingend eine andere Katze, da sie sehr aneinander hängen, ziehen die Brüder nur gemeinsam aus.

Lesen Sie auch: 1,3 Millionen für Sanierung der Dreifachturnhalle Medebach

Kira zieht gerne gemeinsam mit ihren beiden Söhnen aus oder ist auch gerne Einzelprinzessin in ihrem neuen Zuhause. Wir suchen für Kira ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel, in dem sie die Grenzen vorgibt, gerne gemeinsam mit ihren Kitten oder auch alleine als Einzelprinzessin. Freigang sollte vorhanden sein. Kito und Kiano suchen ein Zuhause, in dem sie herumtollen können – im besten Fall gemeinsam. Freigang ist nicht zwingend notwendig, aber wünschenswert.

Kontaktdaten des Tierheim Brilon, 02961/1878 oder per E-Mail info@tierheim-brilon.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon