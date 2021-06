An der Marienkapelle in Referinghausen erinnert eine Bronze-Tafel an die alte Handels- und Pilgerroute „Heidenstraße“. In der Kirche läuft ab Samstag eine Ausstellung zum Pilgern.

Kirche in Referinghausen zeigt Ausstellung zum Pilgern

Medebach. Ich bin dann mal weg. Hape Kerkeling hat das Pilgern ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Darum geht es in einer Ausstellung in Referinghausen:

Wissen Sie, was der Gruß „Ultreia“ für Pilger bedeutet und wann der Pilger unterwegs diesen Gruß gebraucht? Eine Ausstellung zu „Pilgern – auf historischen Wegen im Sauerland“ in der Kirche St. Nikolaus in Referinghausen kann darauf eine Antwort geben.

Spuren des Glaubens

Ulrike Becker vom Pfarrgemeinderat begleitet diese moderne Ausstellung vor Ort und lädt zum Besuch ein: „Wir freuen uns über viele Besucher und Interessierte, die diese einmalige Ausstellung in unserem historischen Ort Referinghausen an der Heidenstraße besuchen.“

Über Jahrhunderte hinweg entstanden christliche Wegpunkte, Altäre oder heilige Skulpturen an den Pilgerwegen und hinterließen lebhafte Spuren des Glaubens.

Ulrike Becker, Organisatorin und Mitglied des Pfarrgemeinderats der Kirchengemeinde St. Nikolaus, Referinghausen. Foto: Privat

Der Leiter des Pastoralen Raumes Medebach-Hallenberg, Pfarrer Dr. Achim Funder, begrüßt die Ausstellung: „Für unseren pastoralen Raum bereichert diese Wanderausstellung das Thema Wallfahrten und Pilgern. Die aktive Kirchengemeinde Referinghausen führt jährlich die Wallfahrt zur Marienkapelle durch und erinnert damit auch traditionell an den christlichen Wegpunkt auf der Heidenstraße. Diese Ausstellung schenkt der Kirche und der Marienverehrungsstätte aktuelle Bedeutung und bindet diese Glaubensorte harmonisch in den historischen Pilgerweg ein.“

Jakobuspilger – gestern und heute

In der Ankündigung erläutern die Aussteller, dass in dieser Wanderausstellung zahlreiche Aspekte des Pilgerns dargestellt werden, die Menschen im Unterwegssein ansprechen. Der bedeutendste Ort der Jakobuspilger sei bis heute „das Ende der Welt“ in der Nähe der Stadt Santiago de Compostela, an dem das Grab des Apostels Jakobus des Älteren zu finden ist. Weltweit machten sich seit dem 9. Jahrhundert Menschen auf den Weg dorthin. Sie benutzten die von der Natur vorgegebenen Straßen und Wege. Das gemeinsame Erlebnis und der gemeinsame Glaube verbinde die Pilger trotz unterschiedlicher Herkunft und Sprache. Informationsplakate klären dazu auf und erläutern aus den langjährig erforschten Ergebnissen interessante neue Aspekte zum praktischen Umgang mit dem Glauben und der christlichen Sinnsuche beim Pilgern.

Motivations fürs Pilgern

Anschaulich zusammengestellte Erfahrungen geben in der Wanderausstellung Auskunft über die Geschichte des Pilgerns: Was bewegt die Menschen zum Pilgern? Was erwarten die Pilger auf dem Weg? Welche Art der Frömmigkeit wird dabei praktiziert und welche Hoffnungen verbindet der Pilger mit dem Heiligen Jakobus d. Ä.?

Die Ausstellung zu „Pilgern – auf historischen Wegen im Sauerland“ findet in der Zeit vom 26. Juni bis 8. Juli in der Kirche St. Nikolaus in Referinghausen statt. Die Kirche ist ganztägig geöffnet.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Sauerländer Heimatbund, dem Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn, der Altertumskommission für Westfalen und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Die Eröffnung findet am Samstag, 26. Juni, nach der Einweihung des multifunktionalen Dorfplatzes in der Kirche St. Nikolaus in Referinghausen statt. Der Vorsitzende des Sauerländer Heimatbundes Josef Lumme wird die einführenden Worte zum Thema der Ausstellung sprechen.

Erfahrene Jakobuswegpilgerinnen wie Annemarie Schmoranzer aus Meschede und Marina Lenze aus Winterberg gestalten die Übergabe der Wanderausstellung vor Ort an der Heidenstraße im Hochsauerland mit.

