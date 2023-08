Volksfest in Winterberg Kirmes in Winterberg: Die Öffnungszeiten und das Programm

Winterberg. Die Winterberger Kirmes 2023 findet vom 18. bis 21. August statt. Was Sie über das große und beliebte Volksfest im Sauerland wissen müssen.

In der Stadt Winterberg ist Kirmeszeit: Musik, der Duft von gebrannten Mandeln, fröhliche Kinderstimmen, das Hupen der Karussells und dumpf-verzerrte Mikrofonstimmen der zur nächsten Fahrt animierenden Schausteller: Das alles gibt es bei der 192. neuzeitlichen Winterberger Kirmes vom 18. bis 21. August.

Ablauf der Winterberger Kirmes Freitag, 18. August: 16 bis 17 Uhr „Happy Hour“ auf allen Fahrgeschäften unter dem Motto „1x zahlen, 2x fahren“ (zwei Fahrten zum Preis von einer Fahrt); 17 Uhr Fassanstich und Eröffnung der Kirmes mit Musik vom Spielmannszug Grönebach; danach reges Kirmestreiben. Samstag, 19. August: Reges Kirmestreiben ab 14 Uhr. Sonntag, 20. August: Reges Kirmestreiben ab 13 Uhr. Montag, 21. August: Reges Kirmestreiben ab 11 Uhr; Tierschau von 9.30 bis 12 Uhr; Höhenfeuerwerk um 21.30 Uhr.

„Die Winterberger Kirmes ist ein echtes Volksfest, ein Treffpunkt von jung und alt. Vier Tage sind Nervenkitzel und Höhenflug, sind Spiel und Spaß, ist einfach pure Lebensfreude angesagt“, freut sich Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann schon auf das bunte, traditionelle Treiben auf der Kirmes in Winterberg.

Kirmes in Winterberg: Die Fahrgeschäfte

Los geht es am Freitag, 18. August, von 16 bis 17 Uhr mit der „Happy Hour“ auf allen Fahrgeschäften unter dem Motto „1 x zahlen, 2 x fahren“. Der traditionelle Fassanstich und die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Beckmann findet um 17 Uhr am VFR-Bierstand statt. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch den Spielmannszug Grönebach. Danach beginnt das rege Kirmestreiben. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein attraktives Angebot an Fahrgeschäften vom Kinderkarussell über die Klassikern wie Auto-Scooter und Breakdancer bis zum Dschungel-Express geben.

Kirmes in Winterberg: Krammarkt an allen Tagen

An allen vier Kirmestagen gibt es zahlreiche kulinarische Angebote von der Bratwurst, dem Fischbrötchen über den Burger zu Langos, Churros und Spiralkartoffeln. Eis und Süßwaren sowie die klassischen Kirmesgeschäfte wie Schießbude, Entenangeln und Pfeilwerfen werden natürlich nicht fehlen.

Die Winterberger Kirmes: Auch in diesem Jahr wird es wieder ein attraktives Angebot an Fahrgeschäften vom Kinderkarussell über die Klassikern wie den Breakdancer geben. Foto: Stadt Winterberg

Der Krammarkt entlang der Schulstraße und „Am Rad“ laden an allen vier Kirmestagen zum Bummeln und Einkaufen ein. „Entlang der Schulstraße und Am Rad wird es wieder zahlreiche typische Kirmesangebote wie Kurz- und Lederwaren, Bekleidung oder Playmobil geben“, so Jan Benjamin Kermas, Marktmeister der Stadt.

Kirmes in Winterberg: Tierschau am Kirmesmontag

Die beliebte Tierschau wird auch in diesem Jahr wieder traditionell der Auftakt in den Kirmesmontag sein. Ab 9.30 Uhr werden auf dem Gelände des Reitvereins Winterberg „Am Postteich“ verschiedenste Tiere zu sehen sein. Die Tierschau wird vom Landwirtschaftlichen Stadtverband in enger Zusammenarbeit mit dem Reitverein und der Stadt Winterberg organisiert. Wichtig dabei ist natürlich die Bereitschaft der Landwirte und Tierhalter, ihre Rinder, Pferde, Esel, Ziegen und weitere Exemplare auch bei der Tierschau zu präsentieren. Daher gilt ein herzlicher Dank der Veranstalter an alle Beteiligten, die zu einer gelungenen Tierschau beitragen. Insbesondere im Bereich der Rinder haben die Landwirte im Stadtgebiet eine breite Auswahl der verschiedenen Rassen auf ihren Wiesen stehen. Schwarzbunte Milchkühe, Charolais, Fleckvieh, Limousin sowie Rotes Höhenvieh und schottisches Hochlandrind sind beispielsweise zu nennen.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden des Stadtverbandes, Franz-Josef Volmer, werden anschließend fachkundige Moderatoren die verschiedenen Tiere vorstellen. Natürlich können die Besucher auch selbstständig bis 12 Uhr über die Tierschau bummeln, die Informationsschilder lesen und mit den Tierhaltern ins Gespräch kommen.

Die vielfältige und artenreiche Tierhaltung im Stadtgebiet Winterberg wird gezeigt und ist erlebbar, nicht nur für die Kinder, sondern für alle Generationen. Für das leibliche Wohl wird wie gewohnt sehr gut gesorgt sein. Mit dem großen Feuerwerk am Montagabend wird das Volksfest seinen Abschluss finden. Bei Einbruch der Dunkelheit um 21.30 Uhr werden die Raketen ein buntes Lichterspektakel am Himmel zeigen.

