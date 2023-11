Kita Kita am Rennufer in Marsberg: Das ist der neue Vorstand

Marsberg. Schon als Kind war Waldemar Geiger in der Kita am Rennufer – jetzt arbeitet er im Vorstand mit. Was sich in der Kita noch ändern wird.

Der Trägerverein der Kindertagesstätte am Rennufer in Marsberg hat einen neuen Vorstand. Gründungsgeschäftsführer Hans Conelius war schon seit 1991 dabei. Damals hatten interessierte Eltern den Verein gegründet und 1992 hatte die Kindertagesstätte mit drei Gruppen den Betrieb aufgenommen. Für den neuen Vorstand kandidierte er nicht mehr. Die Mitgliederversammlung wählte Waldemar Geiger zu seinem Nachfolger.

Schon als Kind in der Einrichtung in Marsberg, jetzt im Vorstand

Waldemar Geiger ist ebenfalls seit 1992 dabei. Damals gehörte er zu den ersten Kindern, die die Einrichtung besuchten. Jetzt wird sein Kind in der Einrichtung betreut und er arbeitet im Vorstand mit. Madlen Ghazi wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Stellvertreter bleibt Karl Peter Brendel, der auch seit Gründung dabei ist.

Madlen Ghazi und die Mitgliederversammlung dankte Hans Cornelius mit einem Blumenstrauß für seine langjährige Tätigkeit und die gute Zusammenarbeit. Inzwischen werden in der Einrichtung 95 Kinder in fünf Gruppen betreut. Die Einrichtung wurde in diesem Jahr als Familienzentrum des Landes NRW erneut zertifiziert. Sie ist anerkannter Bewegungskindergarten des Landessportbundes.

