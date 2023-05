Erneuerbare Energie Klage gegen Windkraft an HSK-Grenze: Nabu will nun den Stopp

Hochsauerlandkreis/Paderborn. Windkraft ja, aber nicht zu Lasten der Vögel: Der Nabu setzt immer häufiger auf Klagen gegen den Bau von Windenergieanlagen – auch im HSK.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) will nach eigenen Angaben den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien - aber nicht auf Kosten des Artenschutzes. Deshalb klagt der NRW-Landesverband immer wieder. Jetzt müssen die OVG-Richter in Münster entscheiden.

Im Streit um den Bau von neuen Windkraftanlagen im Zusammenhang mit Artenschutz-Fragen verhandelt das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am 25. Mai über zwei Klagen. Der Landesverband NRW des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) will erreichen, dass die Genehmigungen für neue Windenergieanlagen in Ostwestfalen bei Bad Wünnenberg an der Grenze zum Hochsauerlandkreis aufgehoben werden. Der Kreis Paderborn hatte den Bau erlaubt.

NABU fürchtet Gefährdung verschiedener Vogelarten

Die Naturschützer sehen eine zu große Gefährdung verschiedener Vogelarten. Dabei geht es um Uhu, Rotmilan, Rohrweihe, Mäusebussard, Feldlerche, Raubwürger, Mornellregenpfeifer und andere Watvögel. Die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Vögel seien nicht ausreichend, meint der Nabu.

Die Naturschützer wollen vom OVG auch die Feststellung, dass bei dem Projekt zu Unrecht auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet wurde. Bei dem Artenreichtum im Diemel- und Hoppecketal müsse von einem faktischen Vogelschutzgebiet ausgegangen werden, argumentiert der Nabu. Der 22. Senat des OVG, der sich ausschließlich mit Windkraftfragen beschäftigt, will noch am selben Tag ein Urteil verkünden.

Der Nabu setzt sich nach eigenen Angaben für den notwendigen und schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Dabei wird nach Ansicht der Naturschützer aber zu oft der Artenschutz vernachlässigt. In NRW sind deshalb noch mehrere Klagen anhängig. Ein enormes Ausbaupotenzial sieht der Nabu auf bereits genutzten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten.

Viele Klagen des Nabu betreffen den HSK

Derzeit laufen einige Windkraft-Klagen des des Nabu, die den HSK betreffen – unter anderem gegen den Windpark Himmelreich beim Marsberg oder die Windenergieanlage Aufwind. Eine Übersicht zu den Klagen des Nabu finden Sie hier.

