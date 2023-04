Kleine Kaninchen einfach auf Parkplatz bei Brilon ausgesetzt

Brilon. Auf einem Parkplatz zwischen Nehden und Alme sind zwei Kaninchen zurückgelassen worden. Das ist illegal. Das Tierheim Brilon sucht Zeugen.

Zwei Kaninchen wurden bei Brilon einfach ausgesetzt. Das Ordnungsamt wurde informiert. Das Tierheim Brilon sucht nun Zeugen von dem Vorfall.

Ordnungsamt brachte die Kaninchen in die Obhut des Tierheims Brilon

Am 27. März wurden die beiden Tiere auf dem Parkplatz zwischen Nehden und Alme ausgesetzt. Eine nette Finderin informierte das Ordnungsamt Brilon und dieses brachte die Kaninchen in die Obhut des Tierheims in Brilon. „Wir möchten uns nicht ausmalen, was hätte passieren können, wären die Kaninchen nicht gesehen worden. Da das Aussetzen von Tieren eine Straftat ist, wird auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft, woher diese beiden Kaninchen mit den markanten Gesichtern stammen“, heißt es seitens des Tierheims. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.

Die Tiere werden nun tierärztlich durchgecheckt und sind vorerst noch nicht in der Vermittlung. Wer etwas gesehen hat, bitte melden. Kontaktdaten des Tierheim Brilon, 02961/1878 oder per E-Mail info@tierheim-brilon.de

