Klima: Sauerländer Skigebiete fühlen sich zu unrecht gerügt

Winterberg. Der Schneetourismus bringt eine positive Veränderung mit sich – sagen die Liftbetreiber. Sie sehen sich zu unrecht der Kritik ausgesetzt.

Rund 50 Mitglieder und Mitarbeiter sowie Firmen aus dem Förderkreis der Liftbetriebe trafen sich in der Homberg Hütte im Züscher Skigebiet zum jährlichen Erfahrungsaustausch. Schwerpunkte der Jahresversammlungen sind die Fachvorträge zu brennenden Themen der Liftbetreiber. In diesem Jahr die Beschaffung und der effiziente Umgang mit Energie.

Hohe Energiepreise

Dies spielt in Zeiten unverändert hoher Energiepreise eine fast schon existenzielle Rolle. Die Liftbetreiber, die meist ausschließlich der alleinige Zulieferer der Geschäftsgrundlage ‚Schnee‘ im allg. Wintersportbetrieb sind, haben -wie die energieintensive Industrie- mit zu hohen Strompreisen zu kämpfen. Aber im Gegensatz zu den Großunternehmen haben sie keine Lobby in der Politik. Dies zeigte sich in der Nichtwirksamkeit der Strompreisbremse, heißt es in einer Mitteilung.

Dabei habe eine breit angelegte Fachstudie belegt, dass es nur wenige Wirtschaftsbereiche gibt, wo die eingesetzte Menge Energie einen so hohen Output für die gesamte Wirtschaft einer Region hat, wie der Schneesport in einer modernen Skiregion wie die Wintersport Arena Sauerland. Bruttoumsätze (2019) von über 300 Mio./Jahr, einer Wertschöpfung von 163 Mio. Euro und über 5000 Beschäftigten, die direkt oder indirekt am Wintersport hängen, sprechen eine deutliche Sprache.

Flug in die Karibik hat höheren Energieverbrauch

So müsse immer wieder herangeführt werden, dass bei der viel gescholtenen Beschneiung die einmalige Grundbeschneiung der Wintersport Arena den gleichen Energieverbrauch (87 Prozent Ökostrom) hat wie ein einziger Flug (Hin und Rück) in die Karibik! Diese Ergebnisse und eine Vielzahl von weiteren, faktenbasierten Aussagen führen zu dem Resumee´, dass in Bezug auf die Nachhaltigkeit (Ökologisch, wirtschaftlich und sozial!) der „Schneetourismus in der WSA Sauerland umfangreiche positive Wirkungen erzielt, die nicht gleichwertig ersetzbar sind. Gemessen an der Wertschöpfung erzielt der Schneetourismus diese Wirkungen mit einem im Vergleich zur Gesamtwirtschaft geringeren Einsatz an Energie, Wasser und Fläche.

Schneetourismus hat nachhaltigen Vorbildcharakter

Bezogen auf die Nachhaltigkeit hat er sogar Vorbildcharakter“ Vorgestellt in den Fachvorträgen wurde die Erzeugung alternativer Energie durch PV-Anlagen und Windkraft. Eine österreichische Planungsfirma und ein Südtiroler Hersteller von Windrädern stellten den Einsatz in Alpenskigebieten vor. So könnte eine mittelgroße Windenergieanlage den gesamten Strombedarf eines mittelgroßen Skigebietes, z.B. rund um Winterberg und den Kahlen Asten decken. Aber auch Kleinwind-Anlagen, die keine Mio. Investitionen erfordern, könnten eine beträchtliche Eigenstromerzeugung in den Skigebieten bewirken. In einem weiteren Vortrag zum Klimamonitoring wurde deutlich und insbesondere durch die Schrahe-Studie bestätigt, dass die Wintersportgebiete der WSA Sauerland auch in den nächsten 20 Jahren eine Existenzberechtigung haben aufgrund der technischen Entwicklung, die die Auswirkungen der Klimaerwärmung kompensieren. Diese Tourismusform ist durch nichts zu ersetzen.

