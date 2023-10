Klinik Marsberg: Notaufnahme stellt sich personell neu auf

Neue Leitung in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des St.-Marien-Hospitals in Marsberg: Leonie Ernst (r.) übernimmt die Leitung der Marsberger ZNA. Sie folgt auf Reinhard Raffenberg, der nach über 17 Jahren in der Leitungsfunktion in die zweite Reihe tritt. Reinhard Raffenberg.