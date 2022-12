Das Maria-Hilf-Krankenhaus in Brilon verzeichnet weniger COVID-Fälle. Aber wie ist die Lage in der Notaufnahme?

Krankenhaus Kliniken rund um Brilon: So ist die Lage in den Notaufnahmen

Hochsauerlandkreis. In den Kinderkliniken explodieren die Patientenzahlen, die Notdienste sind überfüllt. Treffen die Viren auch so viele Erwachsene im HSK?

Die Kinderarztpraxen und Notfalldienste für Kinder sind überlaufen, zahlreiche Kinder leiden derzeit unter der Influenza oder dem RS-Virus. Wie ist aber die Lage bei den Notfallpraxen und Notaufnahmen für Erwachsene? Die Kliniken im HSK geben einen Überblick.

Marsberger Krankenhaus verzeichnet Patientenanstieg – und appelliert an Besucher

Das St.-Marien-Hospital Marsberg hat es laut Dr, med. Ralf Beyer, Ärztlicher Direktor, gerade mit den jahreszeitüblichen Erkrankungen bei Patienten und Mitarbeitern zu tun. „Dies sind grippale Infekte oder Atemwegsinfektionen. Schwere Covidverläufe sind nicht zu verzeichnen.“ Allerdings steigen die Zahlen laut Beyer wieder leicht an. Daher bittet die Klinik um die Mithilfe der Besucher, trotz gelockerter Besuchsregeln Vorsicht walten zu lassen, um Patienten und Mitarbeitende nicht zu gefährden: „Bitte führen Sie einen Selbsttest durch und kommen Sie nur, wenn Sie negativ sind und keine Erkältungssymptome haben. Tragen Sie während Ihres Besuchs die FFP2 Maske durchgehend, auch im Patientenzimmer.“

Lesen Sie auch:Winterberg: So trotzt der Urlaubsort dem Hundewetter

Lesen Sie auch: Hacker-Angriff auf Brilon-Gutschein: Das ist bislang bekannt

Briloner Krankenhaus leidet unter Personalausfall

Im Maria Hilf-Krankenhaus in Brilon sind die Patientenzahlen nicht signifikant gestiegen, das teilt eine Sprecherin auf WP-Anfrage mit. „Nach wie vor herrscht in der Zentralen Notaufnahme ein buntes Bild an Erkrankungen und Notwendigen Behandlungen. Dies kennzeichnet sich auch durch zum Beispiel verstärkte Sturzereignisse an den sehr kalten und glatten Tagen im Dezember.“ Mit behandlungspflichtigen Grippe und Influenza-Erkrankungen rechnet de Klinik verstärkt in den kommenden Wochen, während die wegen Corona zu behandelnden Patientenzahlen gesunken sind. Eine Schwierigkeit sind allerdings die Krankheitsausfälle im Klinikpersonal: „Die allgemeine Erkrankungswelle macht auch bei uns keinen Halt. Als Teil der Bevölkerung sind wir gleichfalls von der Grippewelle getroffen und von den daraus resultierenden Ausfällen, die nach wie vor nur mit dem Engagement der Teams aufgefangen werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon