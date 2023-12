Klopapier aus dem Sauerland erhält tatsächlich einen Preis

Marsberg/Arnsberg. Bundesumweltministerin Steffi Lemke zeichnet Toilettenpapier des Herstellers WEPA aus dem Sauerland aus. Eine Staatssekretärin hält die Laudatio.

Die WEPA Hygienepapier-Innovation Satino PureSoft wurd, im Bundesumweltministerium in Berlin mit dem Bundespreis Ecodesign in der Kategorie „Produkt“ ausgezeichnet. Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design, teilt das Unternehmen mit. Überreicht wurde der Preis von Bundesumweltministerin Steffi Lemke. WEPA hat Standorte in Marsberg-Giershagen und Arnsberg-Müschede.

Mit Satino PureSoft wurde ein ungebleichtes, besonders weiches Hygienepapier aus recyceltem Karton ausgezeichnet. Unter dem Motto „Hygienepapier der Zukunft“ setzte es sich im Wettbewerb gegen rund 150 weitere Einreichungen durch. Im Auswahlverfahren beurteilte die Fachjury sowohl Innovationsgehalt, Gestaltungsqualität und Umwelteigenschaften der Einreichungen als auch Aspekte der Produktion, des Lebenszyklus und der gesellschaftlichen Auswirkungen, heißt es in einer Unternhemensmitteilung.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Mitte) überreichte den Bundespreis Ecodesign für das Produkt Satino PureSoft an Andreas Krengel, WEPA Vorstandsmitglied und CEO der Business Unit Professional (links), und Patrick Schumacher, Director Marketing

„Satino PureSoft ist deshalb gut gestaltet, weil es seine Herkunft nicht verleugnet: Es ist hellbraun, weil es aus Recyclingkarton hergestellt wird. WEPA ist es gelungen, aus diesem Rohstoff ein weiches, mehrlagiges Hygienepapier herzustellen. Laut Umweltbundesamt die größte Innovation im Papiersegment seit mehr als einem Jahrzehnt“, würdigte Dr. Bettina Hoffmann, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesumweltministerium, das Produkt in ihrer Laudatio.

Mut, bei der Hygienepapierproduktion etwas Neues auszuprobieren

„Wir freuen uns sehr über die besondere Auszeichnung, die Strahlkraft im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus hat. Sie bestätigt uns in unserer Strategie, auf nachhaltige Fasern zu setzen und Recycling-Hygienepapiere im Markt und der Gesellschaft noch stärker zu verankern. Sie belohnt unseren Mut, bei der Hygienepapierproduktion etwas Neues auszuprobieren, und ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen danken, die an der erfolgreichen Entwicklung von Satino PureSoft teilgehabt haben“, so Andreas Krengel, WEPA Vorstandsmitglied und CEO der Business Unit Professional. „

Der Bundespreis Ecodesign wird seit 2012 jährlich vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt gemeinsam mit dem Internationalen Design Zentrum Berlin ausgelobt. Der Preis zeichnet herausragende Arbeiten in den Kategorien Produkt, Service, Konzept und Nachwuchs aus, die aus Umwelt- und Designsicht überzeugen und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

