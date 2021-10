Königliche Leibgarde aus Dänemark macht Musik in Winterberg

Hochsauerland. Dänemark ist nicht nur für Soft-Eis berühmt. Diese Musiker der königlichen Leibgarde bringen die Musikfreunde beim Sauerland-Herbst zum Schmelzen.

Die ersten Herbststürme hatten wir schon – dann ist jetzt auch die Zeit reif für den „Sauerland-Herbst“. Am Freitagabend ist das weltgrößte Blechbläserfestival mit einem Konzert von Canadian-Brass in der Mescheder Benediktinerabtei Königsmünster gestartet. Die Kanadier, eines der weltbesten Ensembles dieser Art und schon mehrmals Gast beim Festival, waren für „Venezuelan Brass“ eingesprungen, die sicherheitshalber aufgrund der Corona-Pandemie ihre Konzertreise nach Europa verschoben haben. Die Gruppe aus Venezuela kommt 2022.

Schlag auf Schlag

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag, um 19.30 Uhr spielt das Musikkorps der Königlich Dänischen Leibgarde im Oversum in Winterberg. Die Paradesoldaten mit den hohen Bärenfellmützen gehören neben der Kleinen Meerjungfrau zu den am meisten fotografierten Objekten in Kopenhagen. Dort gilt es als große Ehre, gerade diesem Regiment anzugehören. Und eine große Ehre ist es für die Sauerland-Herbst-Veranstalter, das regimentseigene Musikkorps begrüßen zu dürfen, denn Auftritte im Ausland sind rar. Jazz, Filmmusik und Klassik sind neben typisch dänischen Klängen angesagt, wenn die 36 Profimusiker nicht nur ins Horn blasen.

Noch mehr Plätze frei

Aufgrund der guten Entwicklungen in der Corona-Pandemie können die Sauerland-Herbst-Macher im Einklang mit der Corona-Schutzverordnung bei vielen Konzertorten die volle Raumkapazität ausschöpfen. „Dadurch haben wir noch einige Plätze gewonnen und können noch Konzertkarten zu folgenden Konzerten anbieten“, so Caroline Trotot vom Fachdienst Kultur/Musikschule beim Hochsauerlandkreis.

Die Macher um den Künstlerischen Leiter Prof. Thomas Clamor präsentieren insgesamt 20 Konzerte, sechs Schülerkonzerte, verschiedene Workshops und erstmals die German Open 2021.

Die German Open erleben im Rahmen von Sauerland-Herbst ihre Premiere in Kooperation mit dem Deutschen Brass-Band-Verband. In Anlehnung an renommierte internationale Formate wie die British Open, die Swiss Open oder die Flemish Open gestalten sich die German Open als hochklassiger Musikwettbewerb für Brass Bands, unterteilt in verschiedene Leistungsstufen.

Am 23. und 24. Oktober finden die Wettbewerbsvorspiele im Gymnasium Petrinum in Brilon statt, Karten sind noch erhältlich. Alle Teilnehmer präsentieren ein frei wählbares Programm, das neben dem hohen künstlerischen Niveau auch die Kreativität und die stilistische und musikalische Vielfalt des Genres abbildet.

Auf Warteliste setzen lassen Buchungen für alle Konzerte sind online über sauerland-herbst@hochsauerlandkreis.de oder unter 0291/ 94 1800 möglich. Nähere Informationen zu den Konzerte gibt es unter www.sauerland-herbst.de Tipp: Auch wenn einige Konzerte bereits ausgebucht sind, lohnt es, sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

Und hier geht noch was:

Samstag, 19.30 Uhr, Oversum Wintebrerg: „Den Kongelige Livgardes Musikkorps (Musikkorps der Königlich Dänischen Leibgarde) im Oversum Winterberg.

7. Oktober: Canadian Brass in der Stadthalle Schmallenberg

14. Oktober Gábor Tarkövi u. Christan Schmitt in der Abtei Königsmünster in Meschede

16. Oktober Brass Band Willebroek in Finnentrop

17. Oktober Brass Band Willebroek & Festival Brass Band im Kurhaus Bad Fredeburg

22. Oktober Men in Blech in der Schützenhalle Medebach

29. Oktober Bozen Brass in der Schützenhalle Hallenberg

30. Oktober Marathonkonzert mit 300 Musikern aus der Region und Bozen Brass in der Schützenhalle in Brilon

