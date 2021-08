Kommt der Sommer im HSK zurück oder startet der Herbst?

Hochsauerlandkreis. Der August präsentiert sich zuletzt wenig sommerlich. Gibt es noch ein paar warme Tage oder ist im HSK weiter nass-kühles Wetter angesagt?

Trocken, zeitweise Sonnenschein und trotzdem irgendwie frühherbstlich im gesamten HSK. So präsentieren sich der Dienstag und der Mittwoch im Sauerland. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Temperaturen erreichen aber nur selten mehr als 20 Grad. Am Donnerstag aus Norden einzelne Regenschauer und noch etwas kühlere Luft.

Lesen Sie auch:Der maskierte Mann mit Gewehr stellt die Polizei in Olsberg vor Rätsel. Es gibt neue Hinweise

Das Wetter auf dem Berg

Eine Charakteristik des nun langsam zu Ende gehenden Sommers war, dass es sowohl im Juli als im August nie richtig warm wurde. So liegt die Höchsttemperatur auf dem Kahlen Asten seit dem 1. Juli bei 23 Grad. Ein offizieller Sommertag beginnt erst ab 25 Grad. Eine noch tiefere höchste Temperatur in den beiden Hochsommermonaten gab es zuletzt vor 42 Jahren Im Sommer 1979. Trotzdem war diese Ausgabe insgesamt deutlich wärmer als damals, denn 2021 war es auch nie wirklich kühl und die Werte schwankten immer in einem relativ gleichmäßigen Bereich von knapp unter 20 Grad. Diesen Wert werden wir auch in den kommenden Tagen nicht mehr erreichen, denn die Sonne zeigt sich am Dienstag und Mittwoch für längere Zeit. Mit nördlichen Winden bekommen wir es aber mit eher kühler Luft zu tun, welche Höchstwerte von maximal 17 Grad zulässt. Am Donnerstag dehnt sich dann sogar nochmals ein Höhentief von der Ostsee bis in den Norden und zur Mitte Deutschlands aus und dieses hat einen weiteren schwall kühler Luft im Gepäck. So werden die Höchsttemperaturen auf maximal noch rund 13 Grad gedrückt und neben dichteren Wolken sind dann auch einige Regenschauer mit dabei. Zwischendurch zeigt sich aber auch kurz die Sonne.

Lesen Sie auch: Brilon: Enttäuschung wegen TV-Koch Frank Rosin

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Wenn sich die Wintersportler eine Wetterlage für den Januar oder den Februar aussuchen könnten, so sehe diese in etwa so aus, wie das, was wir aktuell auf der Wetterkarte sehen. Ein Hochdruckgebiet liegt über den Britischen Inseln und über dem Atlantik und östlich davon tiefer Luftdruck über Skandinavien, welcher im Laufe der Woche auch weiter bis nach Deutschland reicht. In der kalten Jahreszeit würde dies absolutes Hochwinterwetter bedeuten mit Dauerfrost bis ins Tal und einigen Schneeschauern. Da wir aktuell aber im August sind, führt dies zu mäßig warmer Luft, die trotz zeitweisem Sonnenschein am Dienstag und Mittwoch für nicht mehr als rund 20 Grad gut ist. In den Nächten klart es zudem nun häufiger auf und da sie bereits deutlich länger geworden sind, kann sich die Luft vor allem in den Tälern bis auf rund 5 Grad abkühlen. Direkt am Erdboden ist man sogar nicht mehr weit vom ersten Frost entfernt. Voraussichtlich am frühen Donnerstagmorgen dehnt sich das angesprochene neue Tiefdruckgebiet allmählich bis zu uns aus und bringt vor allem dem nördlichen Sauerland die ersten schwachen Schauer. Bis in die Medebacher Bucht reichen diese aber voraussichtlich nicht, so dass es hier beim meist niederschlagsfreien aber kühlen Wetter bleibt.

Lesen Sie auch: Naturbad Hallenberg: Freibadsaison so trüb wie das Wetter

Das Wetter für den Nordkreis

Für alle von uns sich im Sommer mehr auf frische und klare Luft als auf heißes Badewetter freuen sind der Dienstag und der Mittwoch genau das Richtige. So beginnt der Dienstag nach den Schauern des Montags teilweise mit Nebelfeldern. Diese müssen sich am Vormittag erst einmal auflösen, wenn dies aber geschehen ist wird es zwischen Brilon und Olsberg ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix mit viel Sonnenschein und einigen Quellwolken. Diese sind aber harmlos und bringen keinen Regen mehr. Die Nacht zum Mittwoch verläuft dann oft sternenklar und es könnte die bisher kühlste Nacht der beiden Hochsommermonate werden. Vor allem in den Tälern kann es örtlich bis auf rund 5 Grad in den Keller gehen, zusammen mit einigen Nebelschwaden am Morgen macht das Ganze einen herbstlichen Eindruck. Der Tag selbst zeigt sich dann wiederum freundlich und am Nachmittag fühlen sich die rund 20 Grad im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche doch wieder ein wenig an wie Hochsommer. Es ist ideales Freizeit-, und Sportwetter. Die Nacht zu Donnerstag ist anfangs wiederum sternenklar, gegen Morgen dann aber wieder bewölkt und tagsüber können aus Norden einige schwache Schauer durchziehen. Diese bringen einen neuen Schwall kühler Luft, so dass es am Nachmittag kaum mehr als 15 Grad sind.

Trend

Vom kommenden Wochenende sollte man sich in Sachen Spätsommer nicht allzu viel erhoffen. Ein Höhentief bringt viele Wolken und vor allem am Freitag und Samstag auch zeitweise Regen. Sonntag dann etwas freundlicher, mit Werten von deutlich unter 20 Grad aber sehr frisch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon