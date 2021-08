Kommt im HSK die Sonne an den letzten Sommer-Tagen zurück?

Hochsauerlandkreis. Eine kurze sommerliche Phase konnte der HSK letzte Woche erleben. Ob noch weitere schöne Tage kommen oder ob die Zeichen nun auf Herbst stehen:

Der meteorologische Sommer geht im Sauerland ziemlich verregnet und unterkühlt zu Ende. So halten sich bis in die neue Woche hinein meist viele dichte Wolken, die der Sonne nur wenig Platz lassen. Dazu regnet es zeitweise und die Temperaturen erreichen kaum mehr als 11 bis 17 Grad.

Das Wetter auf dem Berg

Für die letzten Tage im August sollte man in den Hochlagen rund um Winterberg lieber mal die dickeren Sachen herauslegen und vielleicht sogar den Kachelofen anfeuern. Viel mehr als 11 bis 13 Grad werden es rund um das Wochenende nicht werden und ein zeitweise recht böiger Wind aus nördlichen Richtungen lässt diese Temperaturen noch ein wenig kälter erscheinen. Wer wenigstens auf den ein oder anderen wärmenden Sonnenstrahl gehofft hat wird ebenfalls enttäuscht, denn gerade entlang des Rothaarkamms stauen sich die Wolken und lassen der Sonne nur wenig Spielraum. Am ehesten kann sie sich noch rund um die Mittagsstunden mal zeigen, dies betrifft vor allem den Freitag und Samstag. Auch an diesen Tagen werden dies aber nur kurze Phasen sein. Zudem bringen die dichten Wolken auch immer wieder Niederschläge mit, welche meist in Schauerform fallen und somit teilweise auch etwas kräftiger sein können. Zwischendurch wird es auch mal einige trockene Stunden geben, aufgrund der fehlenden Sonne werden die Straßen aber kaum richtig abtrocknen. Für den Montag besteht noch die Chance, dass die Schauer etwas weiter im Osten niedergehen und es daher bei uns etwas weniger regnet.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Schaut man sich die Niederschlagsmengen des bisherigen Monats an, so wird deutlich, dass vor allem der Raum Marsberg aber auch die Orte rund um Medebach zu den trockensten Ecken von ganz Westdeutschland zählen. So erreichte die Wetterstation in Westheim bis zum Donnerstagmorgen gerade einmal 18 Liter pro Quadratmeter, in Medebach waren es rund 30 Liter. Im Vergleich zum westlichen Sauerland, wo teils bereits über 100 Liter gefallen sind doch insgesamt ziemlich wenig. In den kommenden Tagen kann diese Niederschlagsbilanz aber noch aufgebessert werden, denn bis zum Anfang kommender Woche kommen der Wind und damit auch die mitgeführten Niederschläge aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen und damit stauen sich die Wolken an den Berghängen vor Winterberg und Willingen. So wird sich die Sonne über das Wochenende nur selten mal zeigen können, teils ist die Wolkendecke auch geschlossen und höher gelegene Orten ragen zeitweise in die Wolken hinein, so dass es richtig trüb mit dichtem Nebel sein kann. Die Temperaturen bleiben dazu weit entfernt von spätsommerlichen Werten, denn sie erreichen nicht mehr als 14 bis 18 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Eine Wetterlage, die im Winter für reichlich Schnee bis in die tieferen Lagen sorgen würde, bestimmt das Wetter rund um Brilon und Olsberg bis zum Ende dieses Monats. Ein Tiefdruckgebiet namens „NICK“ nistet sich dabei an der Grenze zwischen Deutschland und Polen ein und lenkt mit einer nördlichen Luftströmung sehr feuchte, wolkenreiche und kühle Luft bis an den Nordrand des Rothaargebirges. Da sich die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal genau hier befinden gibt es in den kommenden Tagen nur wenig Positives in Sachen Wetter zu berichten. Immer wieder muss mit Regenschauern gerechnet werden, welche sich teilweise auch zu kompakten Regengebieten verbinden können. Zwischen den Schauern sind die Auflockerungen nur selten und besonders an den nach Nord ausgerichteten Berghängen können die Wolken sehr weit bis in die Täler hineinhängen. Zusammen mit dem Wind, welcher örtlich bis zu 50 km/h erreichen kann fühlt sich das Ganze an wie im tiefen Herbst. Die Temperaturen erreichen in den trockenen Phasen zwar noch bis zu 16 Grad in Brilon und 17 Grad in Olsberg, doch fühlt sich dies bei dem böigen Wind teilweise an wie weniger als 10 Grad. Eine dickere Jacke sollte also weiter nach vorne in den Schrank bzw. direkt an die Garderobe gehangen werden.

Trend: Der August endet am Dienstag noch mit einem wechselhaften Tag, welcher weitere Schauer bringen kann. Die Temperaturen bleiben allgemein noch unter 20 Grad. Ab Mittwoch besteht dann die Chance auf ein neues Hoch mit mehr Sonnenschein und auch langsam ansteigenden Temperaturen.

