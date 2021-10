Konzertlesung in Winterberg: Pianist vereint viele Kulturen

Winterberg. „Musik für Hoffnung“ - das ist die Botschaft der Konzertlesung des Pianisten Aeham Ahmad, die bald in Winterberg stattfindet. Darum geht es:

Mit seiner Musik will der Pianist Brücken bauen und ein Zeichen setzen. Seine Botschaft „Musik für Hoffnung“ führt Schicksale und Menschen zusammen, die im Kriegsalltag in Syrien, die Flüchtlinge, die Menschen mit den Erfahrungen der Pandemie, die Betroffenen der Klima- und Unwetterkatastrophe und jetzt die Menschen in Afghanistan. Dies ins Bewusstsein zu rufen ist die Idee zur Konzertlesung in Winteberg.

Verbindung zwischen verschiedenen Gesellschaften und Kulturen

Die Menschen erhalten im neuen Buch „Taxi Damaskus“ von Aeham Ahmad, das er zusammen mit dem Autor Andreas Lukas geschrieben hat, in ihrem schweren Alltag eine Stimme. Mit Musik und Literatur werden Geschichten erzählt und Menschen zusammengeführt. Es stellt sich eine Verbindung zwischen verschiedenen Gesellschaften und Kulturen ein. Aeham Ahmad ist klassisch ausgebildeter Pianist, spielt aber auch einfache Lieder. Er ist mit deutschen und internationalen Musikern und Musikerinnen verschiedener Stilrichtungen aufgetreten. Seinen Stil bezeichnet er selbst als „Modern classic Jazz Mix“ oder „World Music“.

Offene und urteilsfreie Begegnung der Menschen

Klavier zu spielen vor einem Publikum ist für Ahmad so etwas wie ein „Zuhause“. Wie der Musiker und Komponist bei seinen Auftritten den Zuhörern als Mensch unter Menschen begegnet, so erlebt der Leser im neuen Buch den Taxifahrer Ahmed mit seinen Erzählungen von Mensch zu Mensch. Er widmet sich ganz den Geschichten seiner Fahrgäste, die er in seinem Taxi befördert. Manchmal sinniert er für sich über die Situation in Syrien, sein eigenes Leben als Taxifahrer und das schwierige Geschäft. Öfter packt ihn auch die Sorge, ob er mit seiner Arbeit seine Familie morgen noch ernähren kann. Und nach dem Motto des Musikers Aeham „Wer im Unbekannten das Schöne sucht, öffnet sich und wird bereichert“, kann der Leser den Taxifahrer auf seinen Touren begleiten. Zerbrechlichkeit, Sehnsucht, Überschwang, Freiheitsdrang, Trauer, Freude - dies wird in Klaviertönen und Worten gebündelt. Damit wollen die Autoren auch ein Plädoyer für eine offene und urteilsfreie Begegnung der Menschen geben.

Mitfahrgelegenheiten werden angeboten

Die Konzertlesung findet am Mittwoch, 3. November, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Winterberg-Siedlinghausen statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Vor Ort gilt die 3G-Regel, die auch kontrolliert wird. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um Spenden gebeten, die der Fluthilfe zugute kommen sollen. Da die Busverbindungen am späten Abend nicht ideal sind, werden Mitfahrgelegenheiten angeboten. Dafür ist bis zum 2. November eine vorherige Anmeldung notwendig unter 0160 98734527. Die Veranstaltung wird von Kipepeo und dem Netzwerk von Ehrenamtlichen in Siedlinghausen auf die Beine gestellt.

