Kostendruck bereitet Wohlfahrtsverbänden im HSK große Sorgen

Brilon. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im HSK machen sich Sorgen. Sie befürchten, dass manchen Leistungen nicht mehr finanzierbar sind.

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Hochsauerlandkreis hat einen neuen Vorsitzenden. Im Jahr 2023 hat Thorsten Rediger, Vorstand des DRK Kreisverbandes Brilon, die Geschäftsführung der AG übernommen. Er löst turnusgemäß Kerstin Weitemeier, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes NRW, Kreisgruppe Soest/Hochsauerland, ab.

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise sowie Inflations und Energiekrise – die Wohlfahrtsverbände arbeiten nicht nur für sich selbst, sondern wirken bei übergeordneten Themen aktiv und partnerschaftlich in der AG Wohlfahrt. Die AG Wohlfahrt setze auf einen konstruktiven Dialog zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Politik beziehungsweise den Verwaltungen im Hochsauerlandkreis. „Viele Themen sind aus alleiniger Kraft nicht immer zu bewerkstelligen.

Konzentrierter Austausch gefragt

Hier hilft ein konzentrierter Austausch mit allen Beteiligten. Sorge bereitet uns der Kostendruck und Unbeweglichkeiten in den anstehenden Kostenverhandlungen“, so Thorsten Rediger. „Das Fahren auf Sicht halten Verbände nicht lange durch, wenn bei auftretenden Schwierigkeiten nur Budgetkosmetik betrieben wird. Wir befürchten, dass Leistungen oder Dienste nicht mehr finanzierbar werden, die wir eigentlich jetzt oder in Zukunft für die Bevölkerung benötigen“ berichtet Thorsten Rediger.

Soziale Arbeit weiterentwickeln

Gemeinsames Ziel der AG Mitglieder sei die Weiterentwicklung sozialer Arbeit und der Austausch über bestehende Angebote. Zu den Mitarbeitenden der Verbände zählen etwa Pflegefachkräfte, Kranken- und Altenpflegerinnen, Erzieherinnen und viele weitere unterschiedliche Professionen. Zur AG Wohlfahrt HSK gehören: AWO Unterbezirk Hochsauerland/Soest, Caritasverband Arnsberg/Sundern, Caritasverband Brilon, Caritasverband Meschede, Diakonie Ruhr-Hellweg, DRK Kreisverband Arnsberg, DRK Kreisverband Brilon, DRK Kreisverband Altkreis Meschede, Paritätischer Wohlfahrtsverband Soest/Hochsauerland.

