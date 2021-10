Krankenhaus Brilon: 24 neue Pflegefachkräfte in Ausbildung

24 angehende Pflegefachfrauen und –männer am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Brilon.

Brilon. Im Krankenhaus Maria-Hilf haben 24 Auszubildende im Beruf Pflegefachkraft ihre Ausbildung begonnen. Das sind die angehenden Fachkräfte in Brilon:

,,Schön, dass Sie da sind. Sie haben einen ganz, ganz tollen Beruf gewählt“ begrüßt Thomas Pape, Pflegedirektor des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf in Brilon, die 24 jungen Auszubildenden der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau, bzw. zum Pflegefachmann. ,,Wir freuen uns, Sie als neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Weg in der Pflege und ab Mitte November eine tolle Zeit auf den Stationen – die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie“ betont Pape.

„Vorteil der persönlichen Nähe“

Die generalistische Ausbildung qualifiziert für den Einsatz in der stationären Langzeitpflege (Pflegeheim), in der ambulanten Akut- und Langzeitpflege (Sozialstation) und in der stationären Akutpflege (Krankenhaus) und startet in diesem Jahr mit dem zweiten Kurs am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Brilon.

,,Als überschaubare Ausbildungsstätte bringen wir ganz klar den Vorteil der persönlichen Nähe mit uns. Unsere Ansprechpartner sind für all Ihre Anliegen vor Ort! Das gesamte Team wünscht Ihnen heute viel Erfolg und einen guten Start“, heißt es von der Schulleitung Petra Vorderwisch.

Zum Start des neuen Ausbildungskurses 21-24 gibt es eine große Überraschung: Der gesamte Kurs erhält neue Tablet-PCs, welche jeder Auszubildende ab sofort für den theoretischen Unterricht nutzen kann. Die gesamten finanziellen Mittel in Höhe von rd. 10.000 € wurden durch den Förderverein Maria-Hilf e.V. bereitgestellt und die Tablets durch den Vorsitzenden Timo Liese übergeben: ,,Wir freuen uns, Ihnen heute diese modernen Endgeräte zu überreichen, damit das theoretische Lernen in der Pflege zukunftsmäßig gestalten und Ihre digitale Kompetenz - auch im Gesundheitsberuf - fördern zu können. Wichtig für den Förderverein ist es, uns dort einzubringen, wo das Briloner Krankenhaus in der Umsetzung an seine Grenzen kommt. Immer im Sinne des Patientenwohls, der Mitarbeiter/innen und der Standortsicherung des Krankenhauses.“

Viele Projekte dank des Fördervereins

Der Förderverein MARIA-HILF ist vor gut zwei Jahren auf Initiative der Unternehmensinitiative Big Six Brilon am 26. September 2019 gegründet worden und konnte seither viele Projekte für das Krankenhaus Maria-Hilf realisieren. Auch hier zeigt sich: Der Mindestbeitrag von 12€ tut jedem einzelnen nicht weh und bewirkt am Ende aber Großes. Nähere Informationen zum Förderverein unter www.foerderverein-maria-hilf.de

Die nächste Generation der angehenden Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern ist somit am Gesundheitsstandort Brilon gesichert und der Weg für eine qualitativ hochwertige Ausbildung weiterhin geebnet. Die 24 angehenden Pflegefachfrauen und –männer sind: Cheryl Montargo Altmann, Friederike Becker, Hauraa Chibli, Marie Bensmann, Jennifer Degner, Evelyn Fingerhut, Felix Göbel, Marcella Gualano, Ashwin Joy, Mara Kersting, Arina Krutsch, Darleen Lehmann, Annika Misof, Joanna Ilana Pantaleoni, Jeanne Emelie Perry, Carolin Peucker, Anne Rempel, Julia Schartner, Michaela Desiree Steglich, Tobias Heinrich Stolze, Sylke Wibbeke

Davon sind drei Auszubildende aus den externen Partnerunternehmen Seniorenresidenz Brilon und der Charleston Holding GmbH – Haus Oase für den theoretischen Teil am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Brilon: Armina Alic, Masoomeh Daroogheseghale, Tanja Meckel-Kamitter

