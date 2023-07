Krankenhaus-Ranking: Die Elisabeth-Klinik Bigge auf Rang 41

Die Klinik in Bigge wurde vom Institut F.A.Z. bewertet. In der Kategorie 150 bis 300 Betten landet sie auf Platz 41. Die Details des Rankings.

Bigge. Die Elisabeth-Klinik Bigge ist zum sechsten Mal in Folge als eine der besten Kliniken in Deutschland bewertet worden. Zu diesem Ergebnis kommt das unabhängige Wirtschaftsforschungsinstitut F.A.Z. im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der F.A.Z.-Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ für das Jahr 2023 belegt die heimische Fachklinik in der Kategorie 150 bis 300 Betten den 41. Platz von insgesamt 149 in dieser Kategorie bewerteten Krankenhäusern. Die Elisabeth-Klinik Bigge unter Trägerschaft der Josefs-Gesellschaft ist somit zum wiederholten Mal das einzige Krankenhaus im Hochsauerlandkreis mit dieser Auszeichnung. Die anderen Krankenhäuser im HSK tauchen nicht in der Bewertung auf. Das Institut hat sie nicht für die Bewertung berücksichtigt, da entsprechende Parameter nicht vorlagen.

Lesen Sie auch: Krass: Dieses Mittel soll gegen Kater nach der Party helfen

Geschäftsführer Frank Leber zufrieden

„Das Zusammenspiel der medizinischen und pflegerischen Versorgung, sowie das Qualitätsmanagement und der Service, sind ein wichtiger Bestandteil dieser Auszeichnung. Dass wir nun zum sechsten Mal von einem unabhängigen, sowie renommierten Institut, eine solche Auszeichnung erhalten bestärkt uns in unserem Streben, weiterhin einen richtig guten Job zu machen. Die Zufriedenheit unserer Patienten und Patientinnen stehen an erster Stelle; das positive Feedback trägt maßgeblich zu dieser Studie bei. Im Zuge dessen möchten wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihr stetiges Engagement einen großen Dank aussprechen“, freuen sich Klinik-Geschäftsführer Frank Leber und der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Dr. Axel Wilke.

Gesamtangebot überzeugt aus sachlicher und emotionaler Sicht

Die Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ widmete sich zum sechsten Mal der Herausforderung, die Informationen aus Bewertungsportalen und Qualitätsberichten zusammenzuführen. Dafür wurde mit Hilfe der Qualitätsberichte des Gemeinsamen Bundesausschuss der Öffentlichkeit und ergänzenden Daten aus Bewertungs- und Befragungsportalen eine Rangliste derjenigen deutschen Krankenhäuser erstellt, die aus emotionaler und sachlicher Sicht mit ihrem Gesamtangebot glänzen können. Das Ergebnis dieser Studie ist ein einzigartiger Überblick über „Deutschlands beste Krankenhäuser“, dessen Resultat dabei hilft, die Vielzahl der Informationsangebote überschaubar zu machen. Die Methodik wurde dabei zum Vorjahr erneut verfeinert und ausgeweitet. So wurden zusätzlich zur Auswertung der gesamten Krankenhäuser die Abteilungen ausgewertet. Insgesamt wurden deutschlandweit weit über 1650 Kliniken in ganz Deutschland bewertet. Die Ergebnisse werden im Juni in einer Sonderbeilage der FAZ veröffentlicht.

Lesen Sie auch: Skywalk Willingen: So heftig ist es über die Brücke zu gehen

Die Josefs-Gesellschaft, zu der auch die Elisabeth-Klinik gehört, ist ein katholischer Träger von Krankenhäusern, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in rund 50 Leistungsbereichen. Derzeit unterhält die JG-Gruppe acht Krankenhäuser in Ballungsgebieten und auf dem Land.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon