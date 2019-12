Kreis erklärt Hausabbruch in Brilon für rechtens

Der Hochsauerlandkreis wird wegen des Abbruchs des Hauses Wigge nichts gegen die Stadt Brilon unternehmen. Das teilte der HSK auf Anfrage der WP mit. Dafür gibt es einen einfachen Grund: „Ein rechtswidriges Handeln der Stadt Brilon vermag ich nicht zu erkennen.“ Genau so hatte es der Kreis bereits am 28. November dem Denkmalamt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster schriftlich zukommen lassen.

Altes Bauernhaus beim Mistemarkt abgerissen Abbruch „Haus Wigge“ Seit 1985 stand das 1791 errichtete und damit zu den ältesten Häusern Brilons zählende Gebäude unter Denkmalschutz. 1 von 5

Abbruch „Haus Wigge“ Ein historisches Foto des Gebäudes aus dem Archiv des Stadtmuseums. Hier ist das Vierständerhaus noch ohne den nach dem Krieg rechtsseitig angebauten Stall zu sehen. 2 von 5

Abbruch „Haus Wigge“ Das Bauernhaus, vor dem bis in die 90er Jahre hinein noch ein Vieh gehalten wurde, war durch den langen Leerstand zunehmend verfallen. 3 von 5

Abbruch „Haus Wigge“ Der Eigentümer, der das Gebäude vor vier Jahren erworben hatte, konnte sich mit dem Denkmalamt auf eine wirtschaftlich zumutbare Sanierung einigen. 4 von 5

Abbruch „Haus Wigge“ Die Stadt Brilon hatte die Abbruchgenehmigung erteilt, nachdem auf ihre Aufforderung an das Denkmalamt, einen Ministerentscheid herbeizuführen, nicht reagiert worden war. 5 von 5

Während, wie berichtet, der LWL der Stadt Brilon und dem Hochsauerlandkreis vorhält, das Prüfverfahren für den Abbruch des aus dem Jahr 1791 stammenden Fachwerkhauses in der Krumme Straße nicht abgewartet und die Abrissgenehmigung voreilig erteilt zu haben, dreht der HSK den Spieß um: Das Denkmalamt habe schlicht und einfach gleich zweimal einschlägige Fristen verstreichen lassen.

Konträre Standpunkte

Zum einen habe das Denkmalamt im Frühjahr drei Monate Zeit gehabt, um auf die auf den 29. April datierte Bitte der Stadt, das Benehmen für den Abriss herzustellen, zu reagieren. Genau dies hatte der Kreis wenige Tage später, am 9. Mai, beim Denkmalamt bekräftigt. Außerdem war der Abbruch noch am 12. Juni Gegenstand eines gemeinsamen Abstimmungsgesprächs zwischen allen drei Behörden.

Doch Münster reagierte - oder besser: regte sich? - erst am 2. August, also unmittelbar nach Fristablauf. Und erst in diesem Schreiben teilte das Denkmalamt der Stadt mit, dass man die Unterlagen als nicht vollständig ansehe und deshalb die Frist als unterbrochen betrachte. Und auch auf die am 28. August von der Stadt Brilon an das Denkmalamt herangetragene Ersuchen, die unterschiedlichen Standpunkte durch einen Ministeranrufung entscheiden zu lassen, habe der LWL innerhalb der zweimonatigen Frist „keinen Gebrauch gemacht“.

Eigentümer: Abriss künftig wohl für manche Ultima Ratio

Wie berichtet, monierte die LWL-Denkmalpflege, dass die von dem Eigentümer, dem aus Altenbüren stammenden und in München lebenden Friedel Ridder vorgelegte Wirtschaftlichkeitsberechnungen für eine Restaurierung nicht ausreichend seien. Wie Ridder der WP sagte, habe er vorgehabt, vier Wohnungen in dem alten Fachwerkhaus einzurichten.

Das Denkmalamt sei jedoch der Ansicht gewesen, dass sich der Erhalt des Hauses auch bei zwei Wohnungen rechnen würde. Dabei, so Ridder zur WP, verkenne Münster „komplett, dass alleine die Investitionen in den Denkmalschutz rund 800.000 Euro betragen hätten“ - und zwar unabhängig von der Anzahl der Wohnungen. Die vier Wohnungen wären „mit einer Lockerung von Auflagen“ (Ridder) möglich gewesen. Dazu hätte ein sogenannten „Sanitärturm“ an das Gebäude angedockt werden müssen.

Ridder: „Dazu war der LWL nicht bereit.“ Diese „starre Haltung“ in Münster werde, so Ridder weiter, „in Zukunft noch häufiger dazu führen, dass gerade private Eigentümer als Ultima Ratio einzig einen Abbruch als letztes Mittel in Erwägung ziehen“.