Zu einem Küchenbrand in der Bredelarer Straße musste die Feuerwehr in Marsberg ausrücken..

Feuerwehr Küchenzeile in Flammen: Feuerwehr rückt in Marsberg aus

Marsberg. Feueralarm am Montagnachmittag in Marsberg: In einem Haus an der Bredelarer Straße war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr gibt Details:

Zu einem Feuer in einem Wohngebäude an der Bredelarer Straße wurden Montagnachmittag die Feuerwehren aus Marsberg und Obermarsberg sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses war in der Küche ein Brand ausgebrochen.

Der Rettungsdienst, der zuerst an der Einsatzstelle eintraf, gab umgehend Rückmeldung: Bestätigtes Feuer, Rauchentwicklung aus Gebäude,keine Personen mehr im Haus. Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz ins Gebäude vor, um eine Brandbekämpfung vorzunehmen und ein genaueres Lagebild im Innern des Gebäudes zu erhalten.

Küchenzeile demontiert

Der Brand war im Erdgeschoss in einer Küche ausgebrochen und hatte Teile einer Küchenzeile in Brand gesetzt. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Dazu wurden Teile der Kücheneinrichtung zerlegt, entfernt und ins Freie gebracht, wo sie abgelöscht wurden.

Weitere Kontrollen ergaben, dass sich das Feuer nicht in andere Bereiche des Gebäudes ausgebreitet hatte. Zügig konnte die Wohnung belüftet werden. Nach einer knappen Stunde konnten die Wehrleute mit dem Rückbau des Löschangriffs beginnen.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, die Wohnung ist aber momentan nicht mehr bewohnbar, aufgrund starker Verunreinigung durch Rauch und Rußpartikel. Durch das Ordnungsamt wurde daher eine Unterkunft für die Hausbewohner organisiert.

