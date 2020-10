Ausstellung Künstler aus Brilon stellt im Ballhaus in Düsseldorf aus

Brilon/Düsseldorf. Das Ballhaus in Düsseldorf hat in der Kunstszene einen hohen Stellenwert. Jetzt stellt ein Künstler aus Brilon in den Räumen aus.

Eine erfolgreiche Ausstellungseröffnung konnte Johannes Caspari, mit dem Titel „DIALOG III“ im Ballhaus im Nordpark - Düsseldorf verbuchen. Kunstinteressierte Besucher waren begeistert. Der in Brilon-Scharfenberg arbeitende Künstler begann seine Laufbahn mit dem Handwerk des Steinbildhauers. Schon bald schlossen sich Weiterbildungen im Bereich Bildender Kunst, u. a. in Groningen und Wien an. Richtungsweisend für seine Arbeiten mit Holz wurde der Kontakt zur Massivholzakademie.

Umgestürzte Bäume, freigelegte Wurzeln, auße

gewöhnliche Wuchsformen: Für Johannes Caspari ist jeder Spaziergang im Wald eine Inspiration. Während Kyrill für die Sauerländer Wälder zur Katastrophe wurde, schuf er für den Künstler ein kreatives Eldorado. In vielen seiner Kunstwerke finden sich Spuren von Kyrill. Gekonnt findet Johannes Caspari das Besondere der von der Natur geschaffenen Formen, bereitet sie auf und unterstreicht diese.

Er verschmilzt sie mit weiteren Materialien, wie echte handgeschmiedete Bonze, Edelstahl, Kristallglas ...usw.. Viele seiner Objekte setzt er durch besondere Lichtakzente in Szene. Die Materialien verbindet er auf außergewöhnliche Weise, so dass durch den Kontrast im Dialog der Materialien einzigartige Kunstwerke entstehen.

Johannes Caspari. Foto: Privat

Dialog mit Besuchern

„Jeder sieht etwas anderes, jeder nimmt die Skulpturen etwas anders wahr,“ hat Johannes Caspari in vielen seiner Ausstellungen im Dialog mit Besuchern erfahren. Auch in Düsseldorf wird der Künstler zum persönlichen Dialog herausfordern, denn jedes ausgestellte Kunstwerk hat eine eigene Vita und jeder, der etwas darüber erfahren möchte ist zum Dialog mit dem Künstler eingeladen.

In den bisherigen Ausstellungen im Ballhaus in Düsseldorf machten Kunstinteressierte von dieser Aufforderung ausgiebig Gebrauch. Johannes Caspari freut sich darauf in seiner Ausstellung Freunde seiner Kunst aus früheren Jahren wiederzutreffen und neue Freunde für seine kreativen Objekte zu gewinnen.

Ausstellung bis zum 22 Oktober zu sehen

Das Ballhaus in Düsseldorf lockt Kunstliebhaber aus dem Sauerland jedoch nicht nur mit den Kunstwerken des Johannes Caspari, sondern auch mit seiner einzigartigen Lage in unmittelbarer Rheinnähe. Es steht im Eingangsbereich des jetzt in herbstlichen Farben leuchtenden Düsseldorfer Nordparks; einem Areal von über 35 Hektar. Dort erwarten Besucher die größten Wasserspiele Düsseldorfs, gespeist aus 160 Düsen, ein Seerosenpark, der japanische Garten am Rhein, der Aquazoo mit 560 Tierarten, Kinderspielplätze u.v. m.

Die Kunstausstellung im Ballhaus im Nordpark Düsseldorf ist täglich noch bis 22. Oktober auch Sa./So. von 10 bis 20 Uhr zu besichtigen. Johannes Caspari steht in dieser Zeit zum Dialog zur Verfügung. Besonders reizvoll ist ein Besuch bei einsetzender Dämmerung. Dann strahlen das hell erleuchtete Ballhaus und die Ausstellung scheinbar übergangslos in den Park und zaubern eine besondere Atmosphäre.