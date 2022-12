KVWL: 7500 Kinder über Weihnachten in Notfalldienst-Praxen

Hochsauerlandkreis. Tausende Kinder in Notdienstpraxen: Die KVWL bietet Extrasprechstunden an, allerdings nicht im HSK. Wo Eltern dennoch schnell Hilfe bekommen.

Die kurzfristig zusätzlich eingerichteten Kindernotfalldienst-Sprechstunden der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sind erfolgreich angelaufen. Allein an den Weihnachtstagen wurden in den temporären Entlastungspraxen mehr als 1000 Patientinnen und Patienten behandelt. Thomas Müller, Vorstand KVWL, zieht eine erste Bilanz: „Die Zahlen zeigen sehr deutlich, dass dieses Zusatzangebot ein großer Erfolg ist. Unser herzlicher Dank geht an die niedergelassen Ärztinnen und Ärzte sowie an die Praxisteams, die in diesen herausfordernden Zeiten zusätzlich unterstützen. Sie tragen damit ganz erheblich dazu bei, dass die Situation in den überfüllten Kinderkliniken nicht noch dramatischer wird.“

KVWL reagiert auf die erhöhte Patientenzahl in den Kinderarztpraxen

Zur Erinnerung: Die KVWL hatte vor den Feiertagen auf das gestiegene Patientenaufkommen reagiert und die Kapazitäten im kinderärztlichen Notfalldienst deutlich erhöht. 65 Haus- und Kinderarztpraxen hatten sich dazu freiwillig bereit erklärt, ab Heiligabend die Notfall-Versorgung zu unterstützen. Das Entlastungsangebot läuft zunächst bis Mitte Januar. Wie wichtig das zusätzliche Sprechstundenangebot ist, zeigt die Statistik mit Blick auf die 23 regulären Kindernotfalldienst-Praxen in Westfalen-Lippe: Dort sind an den drei Weihnachtsfeiertagen 7500 Patienten behandelt worden, 50 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Die KVWL hatte darauf bereits im Vorhinein reagiert und die Personalkapazitäten erhöht, um die Versorgung weiter gewährleisten zu können, an einigen Standorten wurden zudem die Räumlichkeiten erweitert.

„Wir haben uns im Vorfeld sehr gut aufgestellt, jeder Patient wird versorgt. Nach Abschluss des Entlastungsangebots Mitte Januar werden wir – auch mit Blick auf die dann aktuelle Entwicklung der Infektionslage – eine dezidiertere Bilanz ziehen können“, so Thomas Müller.

Diese Praxen in der Umgebung sind bei den Extra-Sprechstunden dabei

Welche Praxen sich zusätzlich am Kinder-Notfalldienst beteiligen, finden Sie auf der Internetseite der KVWL. Patientinnen und Patienten sollten vor dem Praxisbesuch anrufen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Infos, welche Praxen mitmachen gibt es unter: www.kvwl.de/erweiterter_kindernotfalldienst. Allerdings: Eine Praxis aus dem HSK ist über Silvester nicht dabei. Eltern, die dennoch schnell und unkompliziert einen Rat brauchen, können die digitale Sprechstunde der KV Nordrhein nutzen.

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte konnten an den Weihnachtstagen insgesamt 1092 Videosprechstunden durchführen und damit einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Notdienstpraxen vor Ort leisten – nur rund 30 Prozent der anrufenden Eltern mussten im Anschluss mit ihren Kindern an eine Notdienstpraxis verwiesen werden, um dort etwa weiterbehandelt oder mit Medikamenten versorgt zu werden. Insbesondere am ersten Weihnachtstag war der Wunsch nach einer medizinischen Erstberatung sehr hoch. Anrufende, die eine zu lange Warteschlange vor sich gehabt hätten, wurden per Ansage an den Patientenservice 116 117 verwiesen.

Digitale Sprechstunde nutzen – von Zuhause aus

Insgesamt 26 Ärztinnen und Ärzte hatten im Zwei-Schicht-System eine telemedizinische Erstberatung für Eltern und ihre Kinder durchgeführt. In den kommenden Wochen wird der vom NRW-Gesundheitsministerium geförderte Kindernotdienst jeweils mittwochs von 16 bis 22 Uhr und an den Wochenenden jeweils samstags und sonntags von 10 bis 22 Uhr angeboten. Das zusätzliche Behandlungsangebot der KVNO ist noch bis zum 31. Januar 2023 unter der Rufnummer 0211/5970 7284 für Eltern erreichbar. Anrufenden wird empfohlen, im Vorfeld ihre Datenschutzeinstellungen an den verwendeten Smartphones zu überprüfen, um etwaige technische Probleme bei der Video- und Tonausgabe zu vermeiden. Alle Informationen finden Eltern auf der KVNO-Webseite unter kvno.de/kindernotdienst.

