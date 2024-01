Neue Öffnungszeiten in der Bereitschaftspraxis in Winterberg (Symbolbild.

Gesundheit KVWL-Praxis in Winterberg erweitert Öffnungszeiten

Winterberg. Die KVWL-Bereitschaftsdienstpraxis in Winterberg öffnet ab dem 1. Februar jetzt auch unter der Woche. Die Details im Überblick.

Gute Nachrichten für Patientinnen und Patienten im Hochsauerlandkreis: Ab dem 1. Februar wird die KVWL-Bereitschaftsdienstpraxis in Winterberg auch unter der Woche ihre Pforten öffnen. Die Erweiterung der Öffnungszeiten soll sicherstellen, dass die ambulante Notfallversorgung im Hochsauerlandkreis nachhaltig gewährleistet bleibe, so die KVWL in einer Pressemitteilung.

Dr. Hans-Heiner Decker, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe, betont die Bedeutung dieser Maßnahme: „Mit dieser Maßnahme können wir die ambulante Notfallversorgung im Hochsauerlandkreis nachhaltig sicherstellen. Entscheidend bleibt allerdings weiterhin, dass die Bürgerinnen und Bürger im Akutfall und außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten zunächst den Weg über die Patientenservice-Hotline 116 117 gehen, sie ist eine der wichtigsten Schnittstellen in der Notfallversorgung.“

Die neuen Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 bis 22 Uhr

Mittwoch, Freitag: 13 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 8 bis 22 Uhr

Für weitere Informationen zu ärztlichen Bereitschaftsdiensten und den Öffnungszeiten können sich Bürgerinnen und Bürger unter www.kvwl.de/notfalldienst informieren.

Außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten ist die KVWL für die Notfallversorgung zuständig und organisiert den ärztlichen Bereitschaftsdienst niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe. Der Patientenservice, inklusive ärztlichem Bereitschaftsdienst, ist unter der zentralen Telefonnummer 116117 erreichbar, um auch über die Möglichkeiten eines Hausbesuchs zu informieren.

