Lachen garantiert: Kulibri lockt mit Comedy-Highlights 

Die Freunde von Comedy und Kabarett dürfen sich auch im kommenden Jahr auf ganz besondere Veranstaltungen im Bürgersaal des Kolpinghauses freuen. „Kultur in Brilon“, besser als „Kulibri“ bekannt, stellte jetzt im Casino der Sparkasse Hochsauerland

Brilon. Ein Abo unter dem Weihnachtsbaum – „Kulibri“ bietet das perfekte Geschenk für Kulturbegeisterte aus Brilon und Umgebung.

Die Freunde von Comedy und Kabarett dürfen sich auch im kommenden Jahr auf ganz besondere Veranstaltungen im Bürgersaal des Kolpinghauses freuen. „Kultur in Brilon“, besser als „Kulibri“ bekannt, stellte jetzt im Casino der Sparkasse Hochsauerland das Programm für 2023 vor.

Ihr Sünderlein kommet

Rechtzeitig vor Weihnachten, denn so ein Abo auf dem Gabentisch könnte ein ideales Weihnachtsgeschenk sein, so die Vorsitzende Kerstin Rüther, die gemeinsam mit Carolin Schepers und Marianne Bange den neuen geschäftsführenden Vorstand bildet. Nachdem sich der langjährige Motor Peter Schmidt aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen hat, zeichnet dieses Trio mit einigen Vorstandsmitgliedern, wie Heike Albrecht und Frank Bauer, nach den Neuwahlen für die acht unterhaltsamen Abende 2024 verantwortlich.

Lesen Sie auch: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Elleringhausen

Peter Schmidt habe sich zwar aus der vordersten Front zurückgezogen, werde aber „Kulibri“ weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, so die Vorsitzende, die noch einmal betonte: „Das Ziel von Kuibri ist es weiterhin Kultur zu zivilen Preisen für alle Bürger erlebbar zu machen“. Nicht zuletzt auch dank der Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland wird es Abonnement erneut zum Preis von 111 Euro geben und kann bei der BWT und auch Online erworben werden. Bevor es im kommenden Jahr wieder los geht, findet im Rahmen einer Terminänderung am 16. Dezember, statt am 10. Dezember (20 Uhr) noch „Ihr Sünderlein kommet“ mit Hans Gerzlich statt.

Die Freunde von Comedy und Kabarett dürfen sich auch im kommenden Jahr auf ganz besondere Veranstaltungen im Bürgersaal des Kolpinghauses freuen. „Kultur in Brilon“, besser als „Kulibri“ bekannt, stellte jetzt im Casino der Sparkasse Hochsauerland Foto: Joachim Aue

Freitag, 19. Januar: „Ab dafür“

Theo Gieseking kommt mit seinem Jahresrückblick ins Bürgerzentrum.

Samstag, 9. März: Mathias Brodowy – keine Zeit für Pessimisten

Brodowys mittlerweile zehntes Programm ist wie immer politisch, literarisch und auch musikalisch

Samstag, 13. April: „GlasBlasSing – Happy Hour“

Drei Musiker demonstrieren wie man Flaschen so zum Klingen bringt, dass selbst Trauermärsche noch heiter wirken.

Sonntag, 5. Mai: Lucy van Kuhl – „Auf den zweiten Blick“.

Diese Künstlerin nimmt ihr Publikum mit Klavier, Chansons und Kabarett auf eine Entdecker-Tour.

Freitag und Samstag: 7. und 8. Juni: Frieda Braun – auf ganzer Linie

Ein quasi Heimspiel für Frieda Braun mit ihrem gewaltigen Wortwitz. Es wäre müßig die Winterbergerin näher zu beschreiben, Frieda Braun ist eben Frieda Braun.

Samstag, 14. September: Nicht weniger als ein Spektakel“.

Quichotte slamt und rappt und erzählt Geschichten über die Irrwege der Menschheit.

Samstag, 2. November: Philipp Scharrenberg – „Verwirren ist menschlich“

„Mindfuck“ heißt Verwirrung mit Methode. Man darf gespannt sein, ob es da eine Grenze zwischen Fiktion und Faktion gibt.

Samstag, 30. November: „Lars Chrismas“

Lars Redlich präsentiert mit viel Humor Weihnachten einmal anders und den vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon