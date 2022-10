„Lampenfieber“ in Padberg - Die Theatergruppe spielt erneut

Marsberg/Padberg. Die Padberger Theatergruppe „Lampenfieber“ garantiert einen Abend voller Witz und Abenteuer mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“.

„Es fährt kein Zug nach irgendwo“ - die PadbergerTheater-Laienspielgruppe „Lampenfieber“ darf nach einer zweijährigen Corona-Pause endlich wieder auf die Bühne und wartet auf mit einem rasant-witzigen Schauspielabenteuer. Zwei Aufführungen hat es schon gegeben, zwei weitere folgen am kommenden Wochenende.

Mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ aus der Feder der Theaterautorin Winnie Abel nimmt die Theatergruppe das Publikum mit an einen abgelegenen Provinzbahnhof, an dem die merkwürdigsten Dinge passieren. In drei Akten erwartet das Publikum ein Abend voller Nervenkitzel und Spaß mit der Deutschen Bahn und ihren eigenartigen Passagieren.

Schon seit über 15 Jahren begeistert die Theatergruppe Lampenfieber die Zuschauer in der Padberger Schützenhalle. Alles begann 2005, als zum 975-jährigen Jubiläum von Padberg ein Theaterstück über die Padberger Raubritter aufgeführt wurde. Seitdem gibt es jedes Jahr ein Theaterstück, das von den Mitgliedern der Schauspielgruppe über Monate hinweg vorbereitet wird. Von Juni bis Oktober werden wöchentlich Szenen geprobt, Texte auswendig gelernt, Kulissen gebaut, Kostüme geplant - der Aufwand ist riesig. „Die Vorbereitungen dauern lange, es stecken drei Monate Arbeit in dem Projekt“, erzählt Beate Becker, Schauspielerin der Theatergruppe Lampenfieber. Zwischen elf und vierzehn Schauspieler stehen jedes Jahr auf der Bühne, die Regie führen sie alle zusammen. Unterstützt werden die Aufführungen durch Sebastian Becker und Peter Störmer, die sich um die Technik kümmern, und von Astrid Wiepen bei Kostüm- und Maskenbild. „Etwas Besonderes an unserer Gruppe ist die bunte Mischung“, erzählt Beate Becker. Bei den Projekten kämen verschiedene Altersgruppen zusammen, was für eine ganz eigene Dynamik sorgt: „Das jüngste Mitglied ist 21, das älteste über 60. Das ist eine schöne Abwechslung und gibt allen einen besonderen Input.“

„Die schönsten Momente gibt es eigentlich immer bei den Proben“, schildert Silvia Kitzhöfer, ebenfalls Schauspielerin in der Gruppe, „Dabei haben wir immer sehr viel Spaß.“ Auch die Aufführungen seien immer großartig und schön, wenn die Aufregung steigt und der Vorhang aufgeht, wenn das Publikum lacht und am Ende tosend applaudiert. Beate Becker freut sich auch schon sehr auf die Aftershowparty: „Die Party nach der letzten Aufführung ist immer sehr lustig, wenn die Nervosität weg ist und alle ausgelassen feiern. Es macht einfach alles großen Spaß!“ Nur das Lampenfieber werde auch mit jahrelanger Erfahrung nicht besser: „Das ist bei mir immer ganz schlimm, da geht der Puls hoch. Aber ich liebe dieses Lampenfieber!“

In diesem Jahr sind für die Aufführungen keine Karten mehr zu bekommen. „Wir sind komplett ausverkauft“, berichtet Beate Becker, „Das ist schon eine tolle Bestätigung!“ Wer die Theatergruppe gerne einmal auf der Bühne sehen möchte, muss sich bis zum nächsten Jahr gedulden und schnell sein, denn die Karten sind heiß begehrt.

