Laschet oder Söder: Wie würde das Hochsauerland wählen?

Brilon. Laschet oder Söder? Wir wollen ein Stimmungsbild einfangen und fragen: Wer ist Ihr Favorit als Kanzlerkandidat?

Eigentlich beschäftigt die Sauerländer eine ganz andere Frage: Sensburg oder Merz? Am Wochenende entscheidet sich, wer Direktkandidat der HSK-CDU für die Bundestagswahl wird. Dennoch drängt sich ganz aktuell eine weitere Frage auf: Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Und die Frage wird vielleicht noch eher entschieden.

Stimmungsbild

Armin Laschet und Markus Söder liefern sich dieser Tage einen Schlagabtausch. Wer liegt im Hochsauerlandkreis vorn? Die Debatte darüber, ob Armin Laschet oder Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl antreten sollen, spitzt sich zu. Wie würde der HSK entscheiden? Armin Laschet ist in der Region bestens bekannt. Er war Gast bei der Bürgerstiftung in Olsberg, eröffnete die Freilichtbühnensaison in Hallenberg und war mit der Kanzlerin 2017 im Rahmen der Landtagswahl in Brilon. Bringt ihm das einen Vorteil? Oder schätzen die Sauerländer eher den Franken Markus Söder? Wie ist Ihre Meinung? Stimmen Sie mit ab!