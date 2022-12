Last-Minute-Geschenk für Frauen: Tipps für Weihnachten

Hochsauerlandkreis. Haushaltsgeräte sind für Frauen an Weihnachten Tabu. Wir haben Expertinnen um Ratschläge gebeten, was Männer an Weihnachten verschenken können.

Ob für Mutter, Schwester oder Freundin -- die Suche nach Weihnachtsgeschenken ist jedes Jahr Anspannung pur. Ende der Woche stehen die Feiertage vor der Tür und viele haben immer noch kein passendes Präsent gefunden. Für seine Liebsten möchte man sich schließlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und auf keinen Fall unkreativ sein.

Drei Läden im Hochsauerlandkreis geben Last-Minute-Geschenktipps für Frauen und berichten, was man beim Schenken beachten kann.

Mode und Deko-Kram

Birgit Schrewe, Mitarbeiterin bei Dress Up und Liebelei in Brilon, empfiehlt vor allem Accessoires wie Modeschmuck, Mützen, Handschuhe und Schals. „Solche Sachen gehen eigentlich immer für Frauen. Ansonsten lohnt sich auch Deko-Kram: In diesem Jahr sind besonders Windlichter und Stabkerzen gefragt“, erklärt sie. Außerdem würden persönliche Becher und Tassen bedruckt mit Sprüchen jedes Geschenk aufwerten. Dress Up und Liebelei bieten passend zur Jahreszeit auch eine bestimmte Auswahl an Weihnachtslikören und Gewürzen an. „Frauen freuen sich einfach über Persönliches – sodass man merkt, jemand hat sich bewusst die Zeit genommen und ein passendes Geschenk besorgt“, so Birgit Schrewe.

Duftklassiker gehen immer

Wer bei der Geschenksuche noch ratlos ist, dem schlägt Anke Herrmann von der Olsberger Parfümerie Völker Düfte vor. „Gerade vor Weihnachten kommen viele zu uns und lassen sich beraten. Parfüm ist immer eine gute Idee für die Frau – besonders die Klassiker der renommierten Marken kommen gut an“, berichtet sie. Auch Gesichtspflege-Produkte, Schminke und schöne Wäsche werden als Präsente gerne gekauft. Ein absolutes No Go sei das Verschenken von Küchengeräten: „Haushaltssachen sehen nur nach Arbeit aus; darüber freut sich keine Frau.“ Weihnachtsgeschenke seien schließlich dazu da, einer Person Wertschätzung zu vermitteln.

Gemütliches für den kalten Winterabend

Egal ob Wohndecken, Kissen, Lampen oder Geschirr: Damit kennt sich Elke Wegener vom Winterberger Geschenkladen Rapunzel aus. „Gerade wenn es im Winter draußen kalt ist, verbringen wir viel Zeit drinnen und deshalb soll das eigene Zuhause auch so gemütlich sein wie möglich“, sagt die Ladeninhaberin.

Elke Wegener weiß, dass Wohnaccessoires immer eine gute Geschenk-Idee sind. Gerade in der kalten Jahreszeit soll die Wohnung schön gemütlich sein. Foto: Luisa Nieder

Wohnaccessoires seien daher eine gute Idee, falls einem noch das passende Präsent für eine Frau fehlt. Elke Wegener ist auch Künstlerin und verkauft bei Rapunzel Drucke ihrer eigenen Bilder. „An meinen Bildern kann ich mit einem Programm den Hintergrund farblich anpassen. Wenn eine bestimmte Farbe zum Beispiel besser zur Einrichtung passt, kann ich mich ganz nach den Wünschen der Kunden richten“, verrät sie. Bei den Verpackungen legt die Ladeninhaberin besonders viel Wert darauf, die Umwelt nicht zu belasten: „Ich nehme kein Geschenkpapier, sondern ganz einfaches Packpapier – das ist nachhaltiger. Ich male dann mit einem Edding Sterne darauf oder befestige mit Geschenkband Tannenzweige, damit es festlicher aussieht.“

Ihrer Meinung nach müsse ein Geschenk auch nicht unbedingt etwas Großes sein. „Die Hauptsache ist doch, dass man sich Gedanken macht und der Person zeigt, dass man ihr das ganze Jahr über zugehört hat“, so Elke Wegener.

Dann sei die Geschenksuche auch gar nicht so schwierig wie gedacht und man komme im nächsten Jahr nicht mehr in Bredouille, wenn Weihnachten wieder vor der Tür steht.

