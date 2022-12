Last-Minute-Geschenk für Männer: Tipps für Weihnachten

Hochsauerlandkreis. Experten aus vier Läden im Altkreis Brilon geben Ratschläge, was gute Weihnachtsgeschenke für Männer sind und verraten die neuen Trends.

Jedes Jahr ist Weihnachten dann doch schneller da als erwartet. Die Feiertage stehen vor der Tür und viele haben immer noch kein passendes Geschenk gefunden. Für seine Liebsten möchte man sich natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wer noch nicht das Richtige für Vater, Bruder oder Freund gefunden hat, bekommt Last-Minute-Geschenktipps für Männer von Läden aus dem Sauerland.

Das Richtige zum Skifahren

Alexandra Esser von Sport Schettel in Olsberg meint: „Generell eignen sich Ski-Schuhe oder -Brillen, sowie die passende Bekleidung als Weihnachtsgeschenk, das ist vielleicht auch nicht nur spezifisch für Männer etwas.“ Sie sagt: „Aber Ski-Socken oder lange Unterwäsche sind ebenso eine gute Idee. Ganz allgemein werden momentan viele Skier und Ski-Sachen gekauft, wahrscheinlich auch wegen des Schnees, den wir in den letzten Wochen hatten.“

Mode und Accessoires

„Das Einfachste ist natürlich ein Gutschein“, sagt Michael Pape vom Textilhaus Pape - in Marsberg nennt man ihn auch „Sockenwilli“. „Denn ansonsten kann es sein, dass beim Geschenk dann Größe oder Geschmack nicht hinhauen“, findet er. „Ich bemerke aber jetzt auch viele ‘Notfall-Käufe’, nenne ich sie jetzt mal. Das sind dann Socken, Unterwäsche oder ein Schlafanzug. Die sind auch immer ein gutes Geschenk.“

Herrenausstatter Christian Leisse aus Brilon weiß außerdem: „Das perfekte Geschenk für den Mann ist ‘SOS’, also Schlips oder Socken. Das hat man zumindest früher so gesagt“, erklärt er. „Der Schlips wird aber heute so gut wie gar nicht mehr benötigt, wenn überhaupt dann eher eine Fliege.“ In diesem Jahr beobachtet er aber auch einen neuen Trend beim Geschenke-Kauf: „Die Geschenke dieses Jahr sind sehr praxisorientiert. Also Pullover, Schals oder Handschuhe - alles, was warm und kuschelig ist.“ Aber auch der Datenschutz sei inzwischen ein Thema bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke: „Karten-Portemonnaies werden immer beliebter, vor allem solche, die Karten datensicher verwahren.“ Am schönsten finde er „Dinge, die nicht alltäglich sind“ als Geschenk. „Vielleicht ein Paar neue Hosenträger oder ein Stofftaschentuch und Manschettenknöpfe für den Weihnachtsanzug.“

Kulinarische Geschenke

„Ein gutes Geschenk wäre zum Beispiel unsere Männerhandtasche“, sagt Christian Schulte, Gründer und Geschäftsführer des „Hofladen Sauerland“. „Diese ist entweder ein Karton oder eine Filztasche, in die sechs Bierflaschen passen. Aus insgesamt 27 Sorten kann man sich dann das Richtige aussuchen.“ Im Online-Shop des Hofladens kann man die Geschenke bestellen. Dann werden sie entweder nach Hause geliefert - im Sauerland sogar persönlich - oder können in einer der vier Filialen selbst abgeholt werden. Diese befinden sich in Arnsberg, Meschede und Winterberg. „Alternativ haben wir auch deftige Wurst oder kernigen Käse im Angebot, die auch tolle Geschenke abgeben“, sagt Christian Schulte. „Außerdem kann man sich eine Geschenkbox zusammenstellen oder man nimmt eine unserer Heimatboxen, die nach Themen sortiert sind. Für den Mann würde ich da die Box „Die Deftige“ mit Wurst und Senf oder „Der Flüssige“ mit Whisky und Bier empfehlen.“

