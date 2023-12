Last-Minute-Geschenke-Tipps zu Weihnachten für Sauerländer

Hochsauerland. Bis Weihnachten ist es nicht mehr lang. Wer für Heiligabend noch kein Geschenk hat, für den haben wir Tipps aus dem Sauerland zusammen gestellt.

„Eigentlich schenken wir uns ja nichts. Also nichts Großes. Nur eine Kleinigkeit. Wir haben ja alles. Und dann dieser Stress vor Weihnachten!“ Diese Gespräche werden momentan überall geführt. Die wenigsten halten sich an die oft schon seit dem Hochsommer getroffenen Absprachen und oft wird auf den letzten Drücker dann doch noch was gekauft. Viele verschenken Zeit. Das heißt, sie organisieren etwas, das sie gemeinsam mit Eltern, Partner, Freunden gemeinsam erleben können. Und da stehen Konzert-Karten bzw. Tickets für Veranstaltungen hoch im Kurs. An dieser Stelle aus einer Vielzahl von Veranstaltungen eine – recht persönlich gefärbte – Vorschlagsliste.

Jede Menge Musik und dazu Schokolade in Brilon

Christina Rommel spielt "Schokolade - Das Konzert" in Brilon. Foto: Veranstalter / WP

Mögen Sie Schokolade und mögen Sie Musik? Dann ist das Schokoladen-Konzert“ mit Christina Rommel ein absolutes Muss. Während die sympathische Künstlerin samt Band auf der Bühne Songs mit Tiefgang präsentiert, entführt sie das Publikum in die Geschichte der süßen Versuchung. Parallel dazu ist hinter Verstärkern, Drums und Gitarren ein waschechter Chocolatier am „Schmelz-Ofen“ in seinem Element und zaubert während des gesamten Abends Pralinen, Schokotäfelchen und andere Köstlichkeiten. Und die darf das Publikum natürlich verkosten. Termin: 14. Februar, 20 Uhr, im Kolpinghaus Brilon. Karten (26 Euro zuzüglich Gebühren) via Mail an kultur@brilon.de oder unter www.ticket-regional.de Ein Blick ins Programm von „Brilon Kultour“ lohnt sich in jedem Fall. Wer es noch weihnachtlich mag, dem sei das a-cappella-Konzert mit den „German Gents“ am 28. Dezember, 19.30 Uhr, in der Nikolaikirche empfohlen.

Martin Rütter will doch in Olsberg nur spielen

Der will doch nur spielen: Hundetrainer Martin Rütter kommt nach Olsberg.Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Olaf Schubert, Sebastian Bielendorfer, Bernd Stelter, Dr. Leon Windscheid oder „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ – in der Olsberger Konzerthalle kam man mit vielen Stars auf Tuchfühlung gehen. Das ganze Programm im mit 1250 Plätzen sicherlich größten Veranstaltungssaal des Sauerlandes aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Denn von Schlager-Ikonen wie Bernhard Brink, Patrick Lindner oder Peggy March über Ramstein- und Queen-Coverbands, den Kölsch-Rockern von Brings und der Big-Band der Bundeswehr ist so ziemlich alles dabei. Um aber einen Tipp herauszugreifen: Am 29. November – okay ist für ein Weihnachtsgeschenk noch ganz schön lang hin – kommt der Hundeprofi nach Olsberg. Martin Rütter und sein Programm „Der will doch nur spielen“ spricht jedem Halter eines Vierbeiners aus dem Herzen. Martin Rütter – nach seinen Angaben in einer Schulumfrage mit dem Mann verwechselt, der die 95 Thesen in Wittenberg an die Kirchentür genagelt hatte – kennt mehr als 95 Fehler, die in der Hundeerziehung gemacht werden. (Tickets kosten 48.95 Euro u.a. in der Olsberg Touristik). Das ganze Programm unter www.konzerthalle-olsberg.de

Um Filmmusik geht es im Mai bei einem Konzert in Marsberg.Foto: Thorsten Lindekamp Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Kino für die Ohren

Filmmusik steht bei Musikfreunden hoch im Kurs. Spätestens seit den Soundtracks aus „Fluch der Karibik“, oder „Harry Potter“ oder „Jenseits von Afrika“ sind sogenannte New Classics in opulenter Orchester-Besetzung richtige Konzerterlebnisse. Der Kulturring Marsberg veranstaltet so einen akustischen Filmabend am 4. Mai, 20 Uhr, im Theatersaal des Gymnasiums. Um 20 Uhr entführt das Sorbische Nationalorchester mit Solisten in die „Welt der Filmmusik“. Es erklingen Werke von John Williams, Alan Silvestri, Nino Rota, Ennio Morricone oder John Barry. Karten fürs „Kino für die Ohren“ (20 Euro) gibt es beim Reisebüro der Volksbank, Laguna Reisen in Marsberg, 02992-9078382. Übrigens: Am 13. Januar steigt die Neujahrs-Gala „Musical Night“. Auch dafür gibt es noch Karten (zwischen 21 und 29 Euro).

Jonas Kaufmann singt beim Silvesterkonzert. Foto: Sven Hoppe/dpa Foto: Sven Hoppe / dpa

Bleiben wir im Kinosessel: Kinogutscheine als Geschenk gehen eigentlich immer. Beim Cineplex in Brilon gibt es z.B. diverse Wertgutscheine, die optisch hübsch aufgemacht sind. „Coming home for Christmas“ oder „Gemeinsame Abenteuer“ werden in einer silberfarbenen Dose, die einer Filmrolle nachempfunden ist, verpackt und sind ab 10 Euro erhältlich (www.cineplex/brilon.de). Tipp an der Stelle: Das Filmtheater Winterberg setzt im Jahresprogramm immer wieder einmal auf Konzert-Übertragungen oder Mitschnitte. Live wird am 31. Dezember das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker in bestem Surround-Sound übertragen. Am Dirigentenpult Chefdirigent Kirill Petrenko, Gesang. Jonas Kaufmann. Eintritt 26 Euro. (www.filmtheater-winterberg.de).

Benjamin Nuss am Flügel Foto: Privat

Ist vielleicht ein Geheimtipp. Aber am 27. Januar, 19.30 Uhr, ist der erst 34-jähirge Pianist und Komponist Benyamin Nuss zu Gast auf Gut Glindfeld beim Kulturring Medebach. 2019 erhielt er die begehrte Auszeichnung „Opus Klassik“ in der Kategorie „Nachwuchskünstler Instrumental“. Vier Konzerte hat der Kulturring im Programm. Bestimmt ist da etwas dabei, für das man zu Weihnachten Tickets verschenken könnte (www.kulturring-medebach.de) Tickts bei der Tourist-Information. Karten für Benyamin Nuss (20 Euro).

Proben für die Inszenierung von "Die Drei von der Tankstelle" Foto: WP

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und irgendwann wird das Wetter auch mal wieder wärmer. Wie wäre es dann mit einem Besuch der Freilichtbühne Hallenberg? Als Familienstück wird ab 2. Juni „Aladin und die Wunderlampe gespielt“. Im Erwachsenentheater geht es „In 80 Tagen um die Welt“. Karten (zwischen 5 und 14 Euro) und Infos unter www.freilichtbuehne-hallenberg.de

