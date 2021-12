Leader im HSK: Erfolgreiche Wiederbewerbung ist das Ziel

Thomas Grosche (2.v.r.) und Jens Steinhof (ganz rechts) stimmen die 40 anwesenden Bürger und Bürgerinnen bei der Auftaktveranstaltung in Olsberg auf einen kreativen Neubewerbungsprozess ein.

Olsberg. In Sachen Strukturförderung durch EU-Gelder sind die Sauerländer alte Hasen. Jetzt geht es um eine neue Bewerbung für Leader-Mittel.

„Wir wollen unseren erfolgreichen Weg als Leader-Region fortsetzen!“ Unter dieses Motto stellte Thomas Grosche als Vorsitzender des Leader-Regionalvereins Hochsauerland die Auftaktveranstaltung für die erneute Leader-Bewerbung im Rathaus der Stadt Olsberg.

Von den vielen anwesenden Bürger/innen aus allen sechs Städten sind die meisten schon erfahren mit Leader-geförderten Maßnahmen und brachten in dem zweistündigen Workshop die Chancen durch Leader auf den Punkt. Unter Moderation von Jens Steinhoff, der vom Regionalverein mit der Unterstützung der Bewerbung beauftragt worden ist, wurden wichtige Themen für die neue regionale Entwicklungsstrategie erarbeitet: vorhandene Potenziale der Region stärken, aber auch Herausforderungen wie beispielsweise Fachkräftemangel oder die medizinische Versorgung mit neuen Lösungen weiter gemeinsam angehen.

Identität stärken

„Das sind wichtige Themen, um regionale Identität zu stärken“, wissen Kathrin Ikenmeyer und Christoph Hammerschmidt vom Regionalmanagement. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, jetzt die neue regionale Entwicklungsstrategie mitzugestalten!“. Unter den aktuellen Vorzeichen der Corona-Pandemie stellt der Regionalverein die Gesundheit Aller voran und führt daher bis auf Weiteres keine Präsenztermine durch.

Zur gemeinsamen Bearbeitung des Projektfahrplans für die Förderphase 2023 bis 2027 findet zunächst ein öffentlicher Online-Workshop am Freitag, 10. Dezember von 18.30 bis 20 Uhr statt. Alle Interessierten werden gebeten, sich entweder über die unten stehende Adresse des Regionalmanagements formlos anzumelden oder am 10. Dezember ab 18.30 Uhr direkt den Zoom-Einladungslink zu benutzen, der auf der Webseite www.leader-hochsauerland.de in dem neu geschaffenen Bereich Neubewerbung 2023 bis 2027 veröffentlicht ist. Ein weiterer öffentlicher Workshop zur Leader-Bewerbung folgt im Januar 2022, um insbesondere die Ideen von jungen Leuten für die Entwicklung ihrer Region zu diskutieren.

Darüber hinaus können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über die digitale Plattform der Leader-Region Hochsauerland (https://www.leader-hochsauerland.de/neubewerbung) ihre Projektideen und weiteren Hinweise einreichen und die neue regionale Entwicklungsstrategie mitgestalten. Das Forum zur Bürgerbeteiligung wird ab 11. Dezember freigeschaltet.„Für unser gemeinsames Ziel, wieder Leader-Region zu werden, sind Ihre Ideen und Anregung besonders wichtig! Sie haben nun die Chance eigene Projektideen einzubringen und bei einer erfolgreichen Bewerbung steht ein Förderbudget von etwa 2,7 Millionen Euro für die Region zur Verfügung“ appelliert Thomas Grosche an alle interessierten Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Leader-Region Hochsauerland.

Weitere Infos bei Ikenmeyer und Christoph Hammerschmidt vom Regionalmanagement, 02982 - 908417, E-Mail: info@leader-hochsauerland.de

