Leckereien und Geschenke aus dem Sauerland zu gewinnen

Olsberg. Jede Woche ein regionales Produkt, jeden Samstag im Advent mitmachen und gewinnen. Heute geht es um Leckeres, Hochprozentiges und Starkes.

Der Abteiladen in Olsberg zeigt: Es gibt eine unglaubliche Fülle an regionalen Produkten, die handwerklich hergestellt wurden: Vom Brot über Likör und Schoko-Leckereien bis hin zum spirituellen Schlüsselanhänger oder modernem Schmuckstück.

Das ganze besondere Brot

„Etwa 80 Prozent der Artikel, die wir hier in Olsberg verkaufen, wurden in der Klosterabtei Königsmünster in Meschede hergestellt“, erzählt Brigitte Frings, Verkaufsleiterin des Abteiladens in Olsberg, den es seit 2016 in sehr zentraler Lage in der Kernstadt gibt. Vor allem zum Lebensmittel-Einkauf ist das Geschäft ein beliebtes Einkaufsziel. Täglich gibt es frische Brot- und Backwaren - auch Brotsorten, die man sonst nicht bekommt: Den Kloster-Laib zum Beispiel, ein Brot mit Kümmel, Röstzwiebeln und Meersalzkruste. „Das ist wirklich ein ganz besonderes, richtig deftiges und herzhaftes Brot“, erzählt Brigitte Frings. Gerne empfiehlt sie den Kunden auch das Nussbrot mit ganzen Haselnüssen und außen mit Mohn. Von dienstags bis freitags gibt es übrigens auch verschiedene Brotspezialitäten ohne Weizenmehl. Das Team des Abteiladens in Olsberg hat festgestellt, dass solche Produkte aufgrund vieler Allergien für die Verbraucher immer bedeutender werden.

Lecker schokoladig

Für den süßen Zahn gibt`s viele Leckereien aus der Kloster-Konditorei: Pralinen, Tafelschokoladen und Mandelsplitter. Neu im Programm sind auch vegane süße Verführungen - alles hergestellt vom Konditormeister, der im vergangenen Sommer eine Zusatzausbildung zum Schoko-Sommelier absolviert hat. In Olsberg werden auch Wurst und Fleischwaren verkauft. „Sie stammen von Schweinen, die auf einem Hof in Meiste (Rüthen) artgerecht gehalten werden“, versprechen Brigitte Frings und ihre beiden Kolleginnen. Ihr Tipp: „Ganz neu haben wir Currywurst im Glas. Super lecker!“ Auch fertige Fleischgerichte, Brühen und Eintöpfe kann man im Abteiladen kaufen - übrigens auch vegetarisch.

Spirituelles und Schmückendes

Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über gibt es Printen. „Das ist ein Pilger-Gebäck und ist ein ideales und lange haltbares Lebensmittel für unterwegs“, so die Geschäfts-Leiterin. Auch wenn Essen bekanntlich Leib und Seele zusammenhält: Im Abteiladen sind nicht nur kulinarische Genüsse erhältlich, sondern auch viele schöne Dinge und „Schmückendes“ aus der Kloster-Schmiede: Kreuze, Windspiele und Schmuck zum Beispiel. Brigitte Frings gefällt vor allem die neue kleine Schmuck-Kollektion: Moderne Anhänger in eckig mit dem Königsmünster-Labyrinth, in rund mit dem Chartres-Labyrinth.

Jeden Samstag vor Weihnachten stellen wir - erst eine Gruppe, eine Firma, eine Einzelperson, dann zwei, dann drei , dann vier - vor, die hier in der Region Gegenstände produziert.

In Olsberg kann man neben spirituellen Geschenke auch „Getränke“ mit „Spirit“ kaufen: Liköre, die in Meschede hergestellt werden: Pflaume-Vanille, Johannesbeer-Himbeer, Apfel + Korn oder Gold-Tropfen, ein Honiglikör mit Honig von Bienen vom Klosterberg. „Wir haben auch ganz besondere Spirituosen wie zum Beispiel einen alten Streuobstbrand, im Eichenfass gelagert,“ verrät Birgit Frings. Und dann gibt es noch das „Pater-Linus-Bier“, das in drei Abteibiersorten erhältlich ist.

Kunden kaufen bewusster

Sie hat festgestellt, dass die Kunden zunehmend regionale und auch hochwertige Produkte nachfragen. Das gelte vor allem für Fleisch. Den Kunden sei es sehr wichtig, dass die Tiere artgerecht gehalten werden und, dass das Fleisch nicht aus Massentierhaltung stammt: „Viele essen lieber weniger, aber dafür Gutes“, so ihre Erfahrung. Regional und handwerklich hergestellt, das entspricht auch der Philosophie, mit der in der Abtei Königsmünster produziert wird. Auf der Internetseite heißt es: „Wir stellen keine industrielle Waren her - bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass wir begeistert handwerklich arbeiten und alle Produkte soweit es Sinn macht von uns Mönchen und unseren Mitarbeitenden hergestellt werden.“

Und: „Wir glauben, dass regional das neue bio ist. Wir bemühen uns darum gerade hinsichtlich der von uns verarbeiteten Lebensmitteln auf Regionalität zu achten. Andersherum sind unsere Produkte für Sie die Möglichkeit, selber regional einzukaufen, das spart Co2 und belastet die Umwelt deutlich weniger.“

Der Abteiladen in Olsberg stellt für unsere Kläppchen-Aktion zum dritten Advent einen Präsentkorb im Wert von rund 30 Euro als Gewinn zur Verfügung. (ju)

Die wichtigste Zutat ist Heimat

Nehden. Es muss nicht immer Sekt sein oder ein Bier, wenn es nach Thomas Fiedler aus Brilon geht. Er ist seit 2013 hauptberuflich Edelbrand-Sommelier und bietet für die schönen Anlässe im Leben das passende Getränk. Auch für die Weihnachtszeit, wo er sich wieder eine neue Kreation hat einfallen lassen.

Der Winterapfel-Likör hat beispielsweise eine sortenreiche Apfelbrand-Basis. Dazu gibt es eine Variation von winterlichen Gewürzen. Zimt, Vanille und karamellisierte Orangennoten gehören zum Lebkuchenaroma dazu. Der Duft erinnert dann an Bratapfel und warmen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.

Thomas Fiedler betreibt die Destillerie 1113 in Brilon-Nehden. Foto: Kevin Kretzler / WP

Aber auch einen Kräutergeist- sowie Likör hat Fiedler noch recht neu im Sortiment. Insgesamt 23 Kräuter aus der heimischen und bayerischen Region füllen diesen Kräuterlikör. Die Grundlage bilden 15 Kräuter aus einem alten Rezept der heiligen Hildegard von Bingen für ihren Kräutergeist. Fiedler hat dieses Rezept weiter verfeinert und acht Botanicals bzw. Kräuter hinzugemischt. Der „Pipperling“ entstand aus diesem Kräutergeist, der die Grundlage für den Likör als sanft vollmundiges Kräutererlebnis bildet. Namensgeber ist übrigens der Nehdener Hügel „Pipperling“, der sich oberhalb der Mariengrotte befindet. Die wichtigste Zutat ist also die Heimat.

Mit dem Bioladen am Tor in Brilon hat der Edelbrand-Sommelier ebenfalls schon zusammengearbeitet und unter anderem zu Ostern einen Eierlikör kreiert, der aus Produkten aus dem Geschäft besteht.

Vom Hobby zum Beruf

Vor 19 Jahren begann er sich zunächst als Hobby mit dem Thema Schnapsbrennen zu beschäftigen. Den Kopf in den Nacken legen und den Alkohol herunterkippen, das gibt es für ihn nicht. „Alkohol sollte ein Luxus sein. Bei Festen kann jeder mit Bier den Pegel antrinken, aber Alkohol ist ein Genussartikel und den trinkt man nicht mal eben weg“, sagt er.

Wann so ein edler Tropfen zum Einsatz kommen könnte? Beispielsweise bei einem ruhigen Moment im Sessel, vielleicht auch vor einem Feuer oder bei besonderen Anlässen als Ersatz für ein Glas Sekt. In diesen Momenten ist es auch einfacher, sich auf die Aromen zu konzentrieren, die aus der Natur stammen, weiß der Edelbrand-Sommelier. Genauer gesagt aus dem Sauerland. Das ist ihm, der an jedem Punkt des Herstellungsprozesses beteiligt ist, sehr wichtig. Das fängt bei der Auswahl der Zutaten an, die er genau inspiziert. Jeder Apfel, jede Pflaume, alles schaut er einzeln an und guckt, ob sie gut genug für den Herstellungsprozess sind.

In seiner Destillerie 1113 in Nehden bietet er auch immer wieder Verkostungen an. Dort lernen die Gäste auch, wie sie das vor sich befindliche Getränk am besten genießen können. Das Glas sollte definitiv nicht in einem Zug geleert werden. Nippen ist erlaubt und sonst beinhalten auch 0,2-cl-Gläser mehrere Schlucke. Thomas Fiedler geht seine Verkostungen immer mit dem gleichen Hintergedanken an: „Ich sehe mich als Missionar und werbe für den Genuss.“

Teilnehmer am Gewinnspiel können zwei Tasting-Sets gewinnen, die aus Reagenzgläsern bestehen. So können sie die ganze Welt edler Brände entdecken und ihren Favoriten auswählen aus Sorten wie Birne, Haselnuss, Himbeere und Pflaume. Abgerundet wird das Set von einem Suerlaenner-Hof Gin. Außerdem gibt es eine Flasche des Kräuterlikörs sowie des Winterapfel-Likörs. (kev)

Kaffee rösten mit Liebe und Passion in dritter Generation

Medebach. Die Kaffeerösterei Langen Kaffee in Medebach steht für handwerkliche Kaffeeröstung mit Liebe und Passion in dritter Generation. Dabei wird das Unternehmen von Klaus Langen geführt. Die Rösterei zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot von über 40 Kaffeesorten aus aller Welt aus. Direkter Handel zu fairen Preisen mit den Kaffee-Erzeugern im Ursprung liegt Langen am Herzen.

Klaus Langen von der Kaffeerösterei Langen Kaffee in Medebach Foto: Benedikt Schülter / WP

„Wir achten bei der Auswahl unserer Partner zum Beispiel aus Honduras, Brasilien oder Tansania nicht nur auf eine hervorragende Rohkaffee-Qualität, sondern auch auf die lokalen Lebens- und Arbeitsbedingungen“, sagt Klaus Langen. Durch Zahlung von Preisen, die laut dem Kaffeeröster „weit über dem Weltmarktniveau liegen“, leiste man so einen stetigen Beitrag zu deren Verbesserung.

Fair und nachhaltig

Bei Langen Kaffee röste man alle Kaffees bei niedrigen Temperaturen und in traditioneller Weise mit einem Trommelröster. Die Kaffeemacher nehmen sich bei der langsamen Röstung die notwendige Zeit, um das volle Aromen-Spektrum jedes Kaffees herauszuarbeiten. Das Ergebnis der Arbeit könne man am Geschmack in der Tasse feststellen.

So könnten die Kunde ebenso Teil einer fairen und nachhaltigen Lieferkette sein und den Kaffee mit gutem Gewissen genießen. Für die WP-Weihnachtsverlosung spendiert Kaffee Langen ein Probierpaket Filterkaffee mit sechs verschiedenen Kaffeesorten beispielsweise aus Äthiopien, Java und Brasilien. (bene)

