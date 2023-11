Büren. Die legendäre US-Band TOTO, bekannt durch Hits wie „Africa“ und „Rosanna“ ist am Freitag, 28. Juni 2024, 18.30 Uhr Hauptact beim Büren Open Air. Das Boa-Rocks-Festival ist eine von mehreren Konzerten der Band im Rahmen ihrer „The Dogz of Oz World Tour“. Das Konzert wird präsentiert von der WESTFALENPOST. Der Vorverkauf ist gestartet. 2024 wird es im Zuge der Großveranstaltung in Büren zwei Konzertabende geben. Das musikalische Programm für Samstag, 29. Juni 2024, soll in naher Zukunft bekannt gegeben werden.

Bekanntester Titel: „Africa“

TOTO hat mehrere Dutzend Auftritte für 2024 angekündigt, unter anderem auch gemeinsam mit der Band „Journey“ in den USA. Für Deutschland hält die Kult-Band während ihrer Europa-Sommertour sieben Open-Air-Shows bereit. In den letzten zehn Jahren haben TOTO einen Popularitätsschub erlebt, wie ihn nur wenige Bands zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere erleben. Keine einzelne Statistik verdeutlicht dies besser als das Erreichen des Meilensteins von über 3,4 Milliarden Streams allein auf Spotify. Die Gesamtzahl der Aufrufe des Gesamtwerks der Band auf allen Plattformen nähert sich nun der Fünf-Milliarden-Marke. Zu den meistgespielten Aufnahmen gehört „Africa“ mit über einer Milliarde Streams allein auf Spotify. Der Song wurde von der RIAA erneut mit 8-fach Platin ausgezeichnet.

„The Dogz of Oz“-Tour

Individuell und kollektiv ist der Stammbaum der Band auf 5000 Alben zu hören, die zusammen eine halbe Milliarde verkaufter Alben ausmachen. Zusätzlich zu diesen Aufnahmen wurden die Auftritte von NARAS mit Hunderten von Grammy-Nominierungen geehrt. Sie sind Teil der Popkultur und eine der wenigen Bands der 70er Jahre, die den wechselnden Trends und Stilen standgehalten haben und immer noch aktuell sind. Steve Lukather alias Luke erklärt: „Es gibt eine erfrischende, optimistische Begeisterung für die Zukunft. Als langjährige Mitglieder der Band wollen Joe und ich weiterhin unterwegs sein, um das ursprüngliche Erbe der Band am Leben zu erhalten und die Musik unserer generationenübergreifenden Fangemeinde näher zu bringen. Im Jahr 2023 traten wir demütig vor fast einer Million Fans auf. Und 2024 werden wir vor noch mehr Fans auf der ganzen Welt spielen. Ich habe mehr als viereinhalb Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, dieses Erbe zu pflegen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Musik durch Live-Konzerte weiterlebt.“ Joseph Williams fügt hinzu: „Luke und ich haben viel gemeinsam erlebt. Er ist wie ein Bruder für mich. Unsere kreative Partnerschaft hat unser Leben immer bereichert. Wenn wir in die Zukunft blicken, gibt es nichts als Vorfreude darauf, alles, was wir im Kopf haben, zum Leben zu erwecken. Ich kann mir niemanden auf der Welt vorstellen, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde. Er ist ein lebenslanger, loyaler und talentierter Freund und Bandkollege ... Wir sind The Dogz of Oz geworden!“

Karten gibt es unter anderem beim Bürgerbüro der Stadt Büren, bei eventim und myticket.

