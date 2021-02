Leser-Check im Raum Brilon: Wie erleben Sie die Pandemie?

Hochsauerland. Der große Corona-Check fragt, wie die Leser in Brilon, Hallenberg Marsberg, Medebach, Olsberg, Winterberg die Pandemie erleben. Machen Sie mit!

Wie geht es Ihnen heute? R-Wert schon gecheckt, Inzidenz überprüft, Vakzin schon erhalten? Hätten wir Sie heute vor einem Jahr mit diesem Satz angesprochen, Sie hätten sich vermutlich die Augen gerieben und nichts verstanden. Denn das Corona-Virus, das heute genau vor einem Jahr erstmals in der Region nachgewiesen wurde und Schlagzeilen machte, hat unsere Sprache verändert und unser Leben. Heute wachen wir wie selbstverständlich auf mit den neuesten Meldungen zu Werten und Verlaufskurven, die das aktuelle Pandemie-Geschehen beschreiben. Schließlich sind eben diese Zahlen entscheidend dafür, welche Einschränkungen behördlich verfügt werden.

Inzidenz aktuell bei 82,8 im HSK

Im Hochsauerlandkreis sind es aktuell laut Statistik des Kreisgesundheitsamtes vom Freitag, 9 Uhr, 50 Neuinfizierte und 28 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 82,8 (Stand: 26. Februar, 0 Uhr). Insgesamt sind es damit aktuell 353 Infizierte, 5436 Genesene sowie 5925 bestätigte Fälle. Stationär werden 53 Personen behandelt, 11 intensivmedizinisch und davon werden zwei Personen beatmet.

Mehr als nur Daten

Zugleich aber wissen wir, dass die Corona-Krise viel mehr ist als Daten und Exponential-Funktionen. Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal, jede Maßnahme hat unmittelbare Auswirkungen auf Menschen. Wir erfahren hautnah, was Kontaktverbote in Familien und Freundeskreisen bedeuten und ahnen, wie tiefgreifend die Schließung von Geschäften, Restaurants, Fitnesscentern oder Kulturstätten unsere Innenstädte verändern wird.

Aus diesem Grund startet die WESTFALENPOST den Corona-Check. In allen Lokalausgaben fordern wir Leser und Nutzer unserer Online-Portale auf, sich an dieser großen Umfrage zu beteiligen. Die Redaktion möchte wissen, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Pandemie erleben. Welche direkten Auswirkungen hat das Virus auf Ihr Leben? Auf Ihre Familie? Auf Ihre berufliche Situation?

Wie gut klappt das Krisenmanagement?

Natürlich wollen wir auch wissen, wie zufrieden Sie mit dem Krisenmanagement der Behörden sind. Und was Sie von der aktuellen Impfkampagne erwarten. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an unserer großen Umfrage teilzunehmen. Füllen Sie entweder den Fragebogen auf unserer Lokalseite 3 aus, oder nutzen Sie das entsprechende online-Format unter wp.de/corona-check.

In ein paar Wochen erfahren Sie dann hier bei uns, wie die Menschen in der Region von der Pandemie und ihren Auswirkungen betroffen sind und was sie fühlen. Bei der Auswertung steht uns ein Team von Analysten zur Seite. Selbstverständlich werden wir das Stimmungsbild und die einzelnen Ergebnisse auch mit unseren lokalen Entscheidungsträgern diskutieren.

