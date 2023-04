Lesung mit Krimiautorin im St.-Marien-Hospital Marsberg

Marsberg. Mord im Sauerland: Krimi-Autorin Mareike Albracht sorgte mit ihrer Buchlesung im St.-Marien-Hospital Marsberg bei vielen Zuhörern für Gänsehaut.

„Die Krimis von Mareike Albracht sind toll. Es ist so, als wäre man mittendrin“, schwärmt eine begeisterte Zuhörerin bei der Lesung aus „Mordskälte“ im St.-Marien-Hospital Marsberg. Das Buch handelt von einem Mord im Umfeld eines Sauerländer Motorrad-Clubs und ist bereits der vierte Band der Krimi-Reihe um Kommissarin Anne Kirsch, den die Autorin Mareike Albracht aus Helminghausen veröffentlicht hat. Auf Einladung der Pflegedirektion hat sie für Mitarbeitende des St.-Marien-Hospitals daraus gelesen und neugierig auf den Plot und die Auflösung gemacht.

Besonderheiten der Region finden sich in Albrachts Büchern wieder

Zwischen den lebendig und unterhaltsam vorgetragenen Textstellen gab es immer wieder Zeit für einen Austausch zwischen der Autorin und den gut zwanzig Zuhörenden. So war beispielsweise zu erfahren, dass jeder Roman zunächst von der Familie probegelesen wird und so manche Idee entsteht, wenn Mareike Albracht über interessante Details in der Umgebung stolpert. „Ich versuche immer, das Besondere und Erzählenswerte eines Ortes oder einer Region zu finden, seien es die Gefrierhäuser wie in ‚Mordskälte‘ oder die LWL-Klinik in Marsberg, die sich in ‚Dornentod‘ wiederfindet“, erzählt die Autorin.

Anja Wüllner, Mitglied des Pflegedirektoriums, hatte den sonst eher nüchternen Konferenzraum im St.-Marien-Hospital mit Lichterketten, Decken, Tee und Keksen in ein gemütliches Lesezimmer verwandelt. „Die vergangenen drei Jahre waren für die Krankenhausmitarbeitenden sehr kräftezehrend. Auch künftig stehen, alleine schon durch den Fachkräftemangel, Herausforderungen an. Mit solchen besonderen Angeboten wollen wir den Kolleginnen und Kollegen Gutes tun und ihnen die Möglichkeit geben, gemeinsam eine schöne Auszeit zu erleben“, berichtet sie. Die Schirmherrschaft für die über das gesamte Jahr verteilten Angebote für Mitarbeitende hat Dr. Ralf Beyer, Ärztlicher Direktor des St.-Marien-Hospitals, übernommen.

