Vom 21. bis 29. Oktober lockt eine 400 Meter lange Kirmesmeile auf dem Liboriberg in Paderborn

Freizeittipp Libori in Paderborn 2023: Die wichtigsten Infos zur Kirmes

Paderborn. Eine Woche Kirmes in Paderborn: Das im Sauerland beliebte Herbstliborifest bietet ein tolles Programm. Was Besucher zum Liborifest wissen müssen.

Zum traditionellen Herbstliborifest lädt die Stadt Paderborn in diesem Jahr von Samstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, ein. Auf der 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem Liboriberg bieten zahlreiche Stände ein buntes Kirmestreiben. Für viele Familien aus dem Hochsauerland ist das Fest ein beliebtes Ausflugsziel.

Liborifest in Paderborn: Riesenrad ist wieder dabei

Auf der Kirmesmeile erwarten die Besucherinnen und Besucher wieder viele Attraktionen: Ein besonderer Anziehungspunkt ist das bekannte Riesenrad „Movie Star I“. Mit 26 Gondeln und einer Gesamthöhe von 38 Metern beschert es den Fahrgästen einen Rundumblick über das Kirmesgeschehen und über weite Teile Paderborns. Libori täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet

Liborifest in Paderborn: Klassiker treffen auf neue Highlights

Erstmals auf dem Liboriberg zur Herbstlibori dabei sind in diesem Jahr das Laufgeschäft „Car Wash“, das pures Vergnügen für die ganze Familie bietet, die fabrikneue Schaukel „Air Power“, ein powergeladenes Hochfahrgeschäft mit einem 120° Schaukelwinkel und die Familienachterbahn „Anthony’s Abenteuer“.

Paderborn: Besucher tummeln sich zwischen Kirmes-Ständen auf dem Liboriberg. Foto: Lino Mirgeler / dpa

Fahrvergnügen in der ursprünglichen Form- keine Sekunde Langeweile, keine Loopings, nur rasanter Fahrspaß – das verspricht eine Fahrt in der „Crazy Mouse“, die mit 50 Km/h umherbraust. Natürlich dürfen auch die Traditionsgeschäfte „Musik-Express“, „Break-Dance“ und das „Paderborner Pferdekarussell“ sowie als weiterer Klassiker der Autoscooter „Cadillac“ auf dem Liboriberg nicht fehlen. Hier trifft man sich, um bei aktuellen Bässen eine rasante Fahrt zu genießen.

Die kleineren Besucher können im beliebten „Märchenland“ ihre Fahrkünste auf nostalgischen Schienen unter Beweis stellen. Darüber hinaus laden die Kinderfahrgeschäfte „Timmy´s Zeitreise“ und „Kindertraum“ die Jüngsten zu einer Rundfahrt ein. Sportlich geht es auf dem „Bungee Trampolin“ zu. Auch für die Gaumenfreude ist zu Herbstlibori gesorgt. Beim „Schinderhannes“ oder einem der vielen weiteren Imbissgeschäfte kann man sich für einen ausgiebigen Kirmesbummel stärken. Das „Alpendorf“, der „Almhof“, die „Turmschänke“ oder die „Schickeria“ laden zum Verweilen ein. Weitere Wurf-, Belustigungs- und Verkaufsgeschäfte runden das Kirmeserlebnis ab. Und auch in der Westernstraße werden einige Betriebe ihre verlockenden Angebote offerieren.

Liborifest in Paderborn: Das Fest hat einen historischen Ursprung

Herbstlibori geht auf das Jahr 1627 zurück. Es soll an die Rückgabe der vom Braunschweiger Herzog Christian (genannt „Der tolle Christian“) geraubten Reliquien des Heiligen Liborius, Stadt- und Bistumspatron von Paderborn, erinnern. Am 31. Oktober des Jahres wurden die Reliquien des Schutzpatrons nach fünfjähriger Irrfahrt feierlich in den Dom zurückgeführt. 1622 hatte Christian von Braunschweig im Dreißigjährigen Krieg die Bischofsstadt überfallen, den Domschatz geplündert und den Reliquienschrein geraubt.

