Licht für den Frieden: Briloner Pfadfinder setzen Zeichen

Brilon. Die Pfadfinder tragen jedes Jahr das Friedenslicht in die Welt. In diesem durch Kriege geschütteltem Jahr ist das wohl besonders nötig.

In der Adventszeit setzen die Pfadfinder jedes Jahr ein Zeichen für den Frieden und die Völkerverständigung in der Welt. Leider gibt es jedes Jahr erneut Anlässe, die zeigen, warum dieses kleine Licht als Symbol für den Frieden so wichtig ist. Trotz - nein, gerade wegen der Kriege in Israel und der Ukraine - halten die Pfadfinder an der weihnachtlichen Tradition fest und tragen das Friedenslicht aus Bethlehem gemeinsam in die Welt.

Das Friedenslicht erinnert daran, dass es selbst in den aussichtslosesten und bedrückendsten Momenten Hoffnung geben kann und diese Hoffnung wie ein Licht bei der Suche nach Frieden helfen kann. Angesichts der beispiellosen Gewalt und der hohen Verluste in Israel, Gaza, der Westbank und in der Ukraine sind die Pfadfinder zutiefst erschüttert. Ihre Gedanken sind besonders bei den vielen Kindern, jungen Menschen und Familien, die unermessliches Leid erfahren.

Suche nach Frieden

Die Pfadfinder setzen sich gemeinsam für Frieden ein und möchten in Frieden leben! Gerade wegen der andauernden Gewalt ist es ihnen umso wichtiger, dieses Zeichen des Friedens zu setzen und das Friedenslicht zu verteilen. Getreu dem diesjährigen Motto begeben sie sich auf die „Suche nach Frieden“ und laden alle herzlich dazu ein.

Wie in jedem Jahr machen sich die Pfadfinder gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen über 3.000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.

Am 17. Dezember (3. Advent) wird das Licht um 19.30 Uhr auf dem Briloner Marktplatz vor dem Rathaus erwartet. Dort findet die Aussendungsfeier statt. Hierzu sind alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, das Friedenslicht aus Betlehem zu teilen und an alle Menschen weiterzureichen. Um nach der Verteilung die eigene kleine Flamme sicher mit nach Hause nehmen zu können, ist es ratsam, Kerzen in Laternen oder Windlichtern mitzubringen.

Wer das Licht erhalten hat, kann damit die Kerzen von Freunden und Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens erfahrbar wird, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hoffen. Ab dem 1. Adventswochenende werden Friedenslichtkerzen im Museum Haus Hövener verkauft. Auch im Anschluss an die Gottesdienste in Brilon am 3. Advent (17.12. und 18.12.) können Kerzen käuflich erworben werden.

