Lidl Winterberg: Drei Pfeile zeigen jetzt den Weg

Jetzt zeigen es auch die Pfeile am LIdl-Parkplatz an: Man darf weiterhin auch geradeaus fahren.

Winterberg. Geändert worden war die Verkehrsführung am Lidl-Ausfahrt von Anfang an nicht. Jetzt wird ganz deutlich, wohin die Fahrt gehen darf.

Jetzt ist es auch optisch deutlich: Die Ausfahrt vom neuen Lidl-Parkplatz in Winterberg ist weiterhin auch geradeaus in Richtung Stadtzentrum erlaubt. Zuvor hatte es in dem Bereich Verwirrung und Verwunderung darüber gegeben, dass die Pfeile eine Abbiege-Möglichkeit nur nach links und rechts anzeigten.

Lesen Sie auch: Brilon: Kühe auf der Weide vergiftet - Tier sterben qualvoll

So sah die Situation zunächst aus: Die Pfeile erlauben nur das Abbiegen nach links oder rechts. Foto: Jutta Klute

Rätsel ist gelöst

Die WP hatte daraufhin bei den zuständigen Stellen nachgefragt, denn früher war Fahrt geradeaus über die Kreuzung immer erlaubt gewesen. Das hatte sich auch nicht geändert. Wie bereits berichtet, hatte Straßen.NRW als für die Bundesstraße zuständige Regionalbehörde mitgeteilt, dass es von ihrer Seite keine Vorgaben zu einer Verkehrsveränderung gab.

Aktuelle Informationen zur Coronstiutation im HSK finden Sie in unserem Newsblog

Und Juliane Wylie, Immobilienleiterin der Lidl-Regionalgesellschaft Kassel, hat auf Nachfrage erklärt: „Die Verkehrsführung wurde nicht geändert, von unserem Filialparkplatz in Winterberg kann weiterhin geradeaus über die Kreuzung gefahren werden. In Absprache mit den zuständigen Behörden prüfen wir jedoch, die Pfeilmarkierungen kurzfristig anzupassen.“

Lesen Sie auch: Kreuzung Kappe Winterberg: Wann geht die Ampel in Betrieb?

Das ist inzwischen offenbar passiert, in dem die beiden Abbiege-Pfeile durch einen dritten Pfeil, der geradeaus zeigt, ergänzt wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon