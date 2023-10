Lions-Adventskalender in Brilon: Der Verkauf startet jetzt

Die Schüler der Grundschule in Thülen freuen sich zusammen mit dem Lionsclub Brilon/Marsberg auf den Start des Adventskalender-Verkaufs in diesem Jahr.

Brilon/Marsberg. Der Lionsclub Brilon/Marsberg startet mit dem Verkauf des Adventskalenders. In diesem Jahr wird ein neuer Rekord an Spendengeldern erreicht.

Pünktlich zu „Brilon bei Nacht“ beginnt der Lionsclub Brilon/Marsberg den Verkauf seines traditionellen Adventskalenders in Brilon und Marsberg. Der Erlös fließt wie immer in Kinder-und Jugendprojekte in der Region.

„In diesem Jahr werden wir eine neue Rekordsumme an bisher gesammelten Spendengeldern erreichen und die 200.000 Euro-Marke knacken“, sagt der diesjährige Präsident des Lionsclubs, Dr. Rudolf Schmidt aus Rösenbeck. Den Lionskalender gibt es seit 14 Jahren.

Lesen Sie auch: Irre Kosten: Briloner Schüler kämpfen für ihren Abiball

Lesen Sie auch:Dinosaurier-Welt in Brilon wird digital-virtuelles Erlebnis

Eins der vielen so geförderten Programme ist das Schulprojekt „Klasse 2000“ für Grundschulkinder der Klassen eins bis vier. „Wir sind schon seit vielen Jahren dabei, und die Kinder sind ganz begeistert“, sagt Michaela Götte, Schulleiterin des Grundschulverbunds Brilon-Thülen, Alme und Hoppecke, „mit Klasse 2000 gehen die Kinder deutlich gestärkt und gesund durch die Grundschulzeit.“

160 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro

Dafür kommen regelmäßig ausgebildete Gesundheitsförderer von außen in die Klassen und zeigen den Kindern, wie sie sich gesund ernähren können, wie sie Konflikte und Probleme lösen können, aber auch „nein“ zu sagen zu Alkohol und Zigaretten.

„Mir ist es wichtig, dass die Kinder lernen sich zu mögen“, erklärt Heilpraktikerin Petra Schluer aus Madfeld, die als Gesundheitsförderin regelmäßig in der Thülener Grundschule in die Klassen geht, „es dreht sich zentral um die Frage: was kann ich tun, damit es mir gut geht.“ Mit Maskottchen „Klaro“ zeigt Petra Schluer dann, was zum Beispiel in eine gesunde Frühstücksdose gehört: Möhren und Äpfel anstelle süßer Quetschies oder eingeschweißter Minisalami. Es geht aber auch um Gefühle, Teambuilding oder Streitschlichten. Unterstützt wird sie dabei durch Arbeitshefte, Plakate und Online-Filme, die sich die Schüler zu Hause ansehen können. „Das alles wäre ohne Klasse 2000, ohne die finanzielle Hilfe durch den Lionsclub Brilon/Marsberg und damit ohne den Adventskalender nicht möglich“, ist Schulleiterin Michaela Götte dankbar.

Lesen Sie auch:Neuer Apothekenservice im HSK: Medikamente rund um die Uhr

Lesen Sie auch: Kuriose Fundstücke in Brilon: Stadt realisiert die Versteigerung

Beim diesjährigen Adventskalender gibt es wieder 160 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro zu gewinnen. Hauptpreise sind zwei Einkaufsgutscheine für Brilon und Marsberg im Wert von je 500 Euro. Der Kalender kostet unverändert 5 Euro – auch das ist Tradition.

Verkauft wird er in Brilon in der Volksbank und Sparkasse, bei Optik Hegener, im Modehaus Christian Leiße, bei Richter-Fenster und samstags auf dem Briloner Wochenmarkt und im Hit-Markt. In Marsberg ist der Kalender bei Schuh Schweizer, Bäckerei Runte, in der Diemeltal-Apotheke und samstags auf dem Wochenmarkt und im Marktkauf zu bekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon