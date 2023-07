Lions-Club Brilon-Marsberg hat einen neuen Präsidenten

Brilon/Marsberg. An der Spitze des Lions-Clubs Brilon-Marsberg steht jetzt ein neuer Präsident. Das sind die wichtigsten Veranstaltungen, die anstehen:

Beim Lions Club Brilon-Marsberg hat das neue Präsidentenjahr traditionsgemäß mit einem Wechsel an der Spitze begonnen. Bei einem festlichen Abend im Briloner Golfclub wurde Dr. Rudolf Schmidt aus Brilon-Rösenbeck in sein Amt als neuer Präsident eingeführt. Er tritt damit für ein Jahr die Nachfolge von Andreas Meyer aus Marsberg an.

Präsidentschafts-Motto

Schmidt hat sein Präsidentenjahr unter den Satz des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain gestellt: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden“. Als clubinterne Events stehen ein Besuch des Briloner Familienzentrums „Leuchtturm“, des Accu-Herstellers „Hoppecke-Batterien“ in Brilon-Hoppecke und eines Ferienbauernhofs im Lipperland auf dem Programm. Außerdem wird es Vorträge des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Patrick Sensburg, des Briloner Bürgermeisters Dr. Christoph Bartsch und des Münchner Zeithistorikers Dr. Magnus Brechtken geben, der in Rösenbeck geboren wurde.

Veranstaltungen

Als öffentliche Veranstaltungen für alle Interessierten lädt der Lionsclub dann im November zusammen mit den Briloner Musikschulen zum „Lions-Tag-der-Hausmusik“ ein. Pünktlich zur Adventszeit wird es im Briloner Cineplex-Kino eine Sondervorstellung der legendären „Feuerzangenbowle“ geben. Der Erlös dieser Veranstaltungen wird wie immer einer karitativen Einrichtung in Brilon und Marsberg überwiesen. Getreu dem internationalen Lions-Motto „We serve – wir dienen“.

