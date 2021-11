Lkw brennt zwischen Marsberg und Westheim – B 7 ist gesperrt

Marsberg. An der B7 zwischen Marsberg und Westheim brennt ein Lkw. Die Straße ist gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die ersten Details:

Einsatz von Feuerwehr und Polizei an der B7 bei Marsberg: Dort ist am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Lastwagen in Brand geraten. Der Lkw steht an einer Haltebucht.

Die Bundesstraße wurde gesperrt. Autofahrer werden gebeten den Bereich zu meiden. Wie lange die Sperrung andauert steht derzeit noch nicht fest.

Verletzt wurde niemand. Derzeit ist die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt.

