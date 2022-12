Lkw-Fahrer aus Winterberg kann auf A2 nicht mehr bremsen

Winterberg/Dortmund. Ein Unfall auf der A2 sorgt für einen Kilometer langen Stau. Nachdem ein Sprinter stark abbremsen musste, fuhr ein Lkw-Fahrer aus Winterberg auf.

Auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover ist es am Donnerstag (15. Dezember) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund des Schadensbildes kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 63-Jähriger aus Winterberg gegen 13:20 Uhr mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. In Höhe des Parkplatzes Ickern stockte der Verkehr. Zeitgleich war ein 30-Jähriger aus Bottrop, ebenfalls auf der rechten Spur, unterwegs und brachte seinen Sprinter zum Stillstand. Der Winterberger bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Bottroper gegen den Auflieger eines vorausfahrenden 33-jährigen Lkw-Fahrers aus Kirgisistan und kippte auf die Seite.

Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Sowohl der Sprinter als auch der Sattelzug des 63-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen eingezogen.

Der Verkehr wurde über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die maximale Staulänge betrug in etwa 11 Kilometer. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

