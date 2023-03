Lkw-Landung: HSK-Polizei findet viele Verstöße bei Kontrolle

Hochsauerlandkreis. Die Polizei kontrolliert Ladungssicherheit bei Lkws. Denn die Fracht keine tödliche Wirkung haben. Die Ergebnisse der Kontrollen bereiten Sorgen.

Lkw-Unfälle sind gefährlich und haben fast immer dramatische Folgen. Insbesondere die Ladungssicherung spielt beim Güterverkehr eine entscheidende Rolle: Überladene Lkw werden instabil, sind schwer zu steuern und der Bremsweg verlängert sich. Die bereits hohe Aufprallenergie steigt weiter an. Ungesicherte Ladung setzt sich unweigerlich in Bewegung. Bei Unfällen verwandelt sich die Fracht in ein Geschoss mit tödlicher Wirkung.

Deshalb kontrolliert der Verkehrsdienst der Polizei im Hochsauerland den Güterverkehr auf unseren Straßen. Bei drei Sonderkontrolltagen im März überprüften die Spezialisten den Schwerlastverkehr im östlichen Kreisgebiet. Hierbei konnten sie zahlreiche Verstöße wegen Ladungssicherung feststellen. Insgesamt wurden 44 Verwarngelder ausgestellt und 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Immer wieder stellt die Polizei schwere Überladungsverstöße oder schlecht gesicherte Ladung fest.

Deshalb wird die Polizei auch in Zukunft den Güterverkehr auf den Straßen des Sauerlandes kontrollieren.

